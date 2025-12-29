  1. استانها
سازش ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در دادگاه های صلح گلستان

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان از سازش ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در دادگاه های صلح گلستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر دوشنبه حیدر آسیابی به همراه با دادستان مرکز استان از شعب دادگاه‌ها، دادسراها، دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف بازدید و بررسی کرد.

آسیابی در این بازدید افزود: این شعب در مرکز استان از این ماه فعال شده است و پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد مثبت دادگاه‌های صلح در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۸ هزار پرونده به دادگاه صلح استان وارد شد که همین مدت با تلاش جهادی همکاران ما علاوه بر این پرونده‌ها، دو هزار و ۴۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته هم تعیین تکلیف و مختومه شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که در کنار رسیدگی به پرونده‌ها برای مصالحه هم در شعب دادگاه‌های صلح تلاش می‌شود، افزود: امسال ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده در این دادگاه‌ها با مصالحه طرفین، مختومه شده است.

وی ادامه داد: در گنبدکاووس پنج شعبه دادگاه صلح مستقر است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۷ پرونده در این شعب رسیدگی و مختومه شده است.

آسیابی با اشاره به این که در کنار همه دادگاه‌های صلح، شعب شورای حل اختلاف هم برای تمرکز بیشتر بر سازش، مستقر هستند، افزود: امسال ۷۸ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۰۰ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است.

آسیابی افزود: هم اکنون میانگین سازش پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ۴۸ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.

