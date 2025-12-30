به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مفقود شدن یک نوجوان ۱۶ ساله از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تفرجگاه جنگلی فندقلوی شهرستان اهر، امدادگران جمعیت هلال‌احمر در قالب چند تیم عملیاتی برای یافتن وی وارد عمل شده‌اند

یک نوجوان ۱۶ ساله که از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌همراه دوستان خود به تفرجگاه جنگلی فندقلو در شهرستان اهر رفته بود، مفقود شده است.

پس از اعلام این حادثه، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر از ساعت ۱۷ روز یکشنبه عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مفقود را آغاز کردند. این عملیات با وجود شرایط جوی بسیار نامساعد، برف و کولاک و صعب‌العبور بودن ارتفاعات منطقه همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر، سه تیم امدادی متشکل از ۱۲ نفر امدادگر در این عملیات حضور دارند که شامل دو تیم از جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر و یک تیم واکنش سریع از معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی است. تلاش امدادگران برای یافتن این نوجوان مفقود شده ادامه دا رد.