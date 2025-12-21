پایداری جو در خوزستان تا سه شنبه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز سه‌شنبه جوی پایدار را نشان می‌دهد که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی و افزایش آلاینده در شهرهای صنعتی استان می‌باشد.

وی گفت: همچنین تا فردا ماندگاری توده هوای سرد و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: موج ضعیفی از اواخر روز سه شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۱.۵ و دزپارت با دمای ۱.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۵ و کمینه دمای ۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.