دومین سالگرد شهادت سردار سیدرضی موسوی برگزار می‌شود 

دومین سالگرد شهادت فرمانده پشتیبانی جبهه مقاومت در امامزاده صالح (ع) روز پنجشنبه ۴دی ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید صالحی مسئول کمیته اطلاع‌رسانی دومین سالگرد شهادت سیدرضی، گفت: سیدرضی یکی از فرماندهان اثرگذار سپاه در جبهه مقاومت از دهه ۷۰بود که مسئولیت پشتیبانی مدافعان حرم را به عهده داشت. حضور ۳۵ ساله شهید سیدرضی در سوریه و دیگر محورهای جبهه مقاومت، رژیم جعلی صهیونیستی را با بحران‌های مختلف روبه‌رو کرده و دراین مدت دوبار اقدام به ترور این فرمانده رشید سپاه کرد. سرانجام در روز ۴دی ماه رژیم منحوس صهیونیستی در حمله هوایی وحشیانه به منطقه سیده زینب دمشق سردار سیدرضی موسوی را به شهادت رساند.

نوید صالحی در پایان افزود: دومین سالگرد شهادت فرمانده دلاور جبهه مقاومت و همراه و هم‌رزم سردار دلها حاج قاسم سلیمانی روز پنجشنبه ۴دی همزمان با سالروز شهادت این فرمانده دلیر، در امامزاده صالح (ع) تهران از نماز مغرب و عشا با حضور هم‌رزمان و یاران و خانواده آن شهید بزرگوار و مردم شهیدپرور تهران برگزار خواهد شد.

