رئیس فرهنگسرای انقلاب اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم و با حضور میرمحمد مؤید مطهری سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رضا دوستعلی مدیر کل حوزه ریاست از امیر احسان فر رئیس پیشین فرهنگسرای انقلاب اسلامی تقدیر و سید محمد حسن ساداتی امیری به عنوان رئیس جدید فرهنگسرا معرفی شد.

فعالیت مؤثر، گسترده و عمیق در حوزه ترویج گفتمان انقلاب اسلامی خصوصاً در بین جوانان و نوجوانان با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ایجاد بستر لازم جهت حضور فعالانه و اثر گذار فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و همچنین طراحی و اجرای فرهنگی هنری خلاقانه و فاخر با موضوع یاد شده در سطح شهری، ملی و بین المللی، گسترش فعالیت های مردمی در چارچوب چشم‌انداز «تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام» با بهره‌گیری از ارتباطات موثر با فعالان فرهنگی و هنری حوزه انقلاب اسلامی ایران، استفاده شایسته از ظرفیت ها و منابع موجود، به ویژه نیروهای جهادی و انقلابی سازمان و مدیریت فضاهای در اختیار فرهنگسرا در جهت تحقق اهداف کلان سازمان از جمله محورهای مورد توجهی است که در این حکم به آن اشاره شده است.

سید محمدحسن ساداتی امیری از نیروهای رسمی و با سابقه سازمان فرهنگی هنری است و پیش از این مدیرکل امور مجامع شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۵ و رئیس فرهنگسرای خاوران و مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۱ و رئیس فرهنگسرای نوجوان بوده است.