به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان و با اشاره به برگزاری آئین شب یلدا در مدارس استثنایی استان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال، جشن یلدا با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در مدارس با نیازهای ویژه برگزار شد.

وی افزود: این مراسم در فضایی سنتی، صمیمی و شاد و با حضور دانش‌آموزان و اولیای آنان اجرا شد تا دانش‌آموزان مفاهیمی همچون با هم بودن، محبت، اتحاد، یکرنگی و شادی را در قالب آئین‌های بومی تجربه کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه با ذوق و خلاقیت خاص خود، برنامه‌هایی چون اجرای سرود، دکلمه‌خوانی، قصه‌گویی، بازی‌های گروهی، حافظ‌خوانی و شاهنامه‌خوانی را اجرا کردند و لحظاتی شیرین و خاطره‌انگیز برای خود و خانواده‌ها رقم زدند.

خانی با بیان اینکه برنامه‌ها با مشارکت فعال دانش‌آموزان طراحی و اجرا شده است، گفت: هدف از برگزاری این آئین، آشنایی دانش‌آموزان با سنت‌های کهن ایرانی، انتقال فرهنگ بومی و پاسداشت آئین زیبای شب چله است.

وی ترویج فرهنگ اصیل ایرانی، تحکیم روابط خانوادگی و توجه به ارزش‌های دینی و تاریخی را از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: شب یلدا فرصتی است که حتی با یک دقیقه طولانی‌تر بودن، خانواده‌ها را گرد هم می‌آورد و پیام صمیمیت و همدلی را منتقل می‌کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به هم‌زمانی این جشن با آغاز امتحانات نیمسال اول گفت: برگزاری جشن یلدا در این مقطع، به تقویت روحیه دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با انگیزه و تمرکز بیشتری وارد فصل امتحانات شوند.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها زمینه آشنایی خلاقانه دانش‌آموزان با آداب اصیل ایرانی همچون احترام به بزرگ‌ترها، شکرگزاری و حفظ سنت‌های فرهنگی را فراهم می‌کند و هر یک از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، نقشی مؤثر در برپایی این جشن بر عهده دارند.