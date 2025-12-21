به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی در خصوص راهبردهای مؤثر پیشگیری و تشخیص زودهنگام برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر با همکاری مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر و فدراسیون روسیه با حضور مدیران ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر در تهران و هشت استان کشور، نمایندگان ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارت‌خانه فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد و ۱۰ NGO از صبح امروز در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر آغاز به کار کرده است.

زهرا عابدینی، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در مراسم افتتاحیه این کارگاه با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، ابراز امیدواری کرد تا این برنامه زمینه همکاری‌های مشترک بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و فدراسیون روسیه را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های مؤثر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در برگزاری برنامه مذکور، خاطرنشان کرد: همه ما معتقدیم مسئله اعتیاد و مخصوصاً پیشگیری از مصرف غیرپزشکی مواد از مهمترین چالش‌های نظام سلامت اجتماعی در جهان است که مواجهه با این چالش‌ها از طریق بهره‌گیری از دانش، تجارب سایر کشورها و همکاری‌های بین‌المللی امکان‌پذیرتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این نشست با هدف تبادل تجربه و ارتقای رویکردهای پیشگیری در چهارچوب تجارب فدراسیون روسیه برگزار شده است، افزود: در سطح بین‌المللی اجماع فزاینده‌ای در مورد مداخلات پیش‌گیرانه در امر کاهش تقاضا و مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.

عابدینی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از اعتیاد را به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های ملی در حوزه سلامت اجتماعی دنبال می‌کند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: تجارب جهانی نشان داده که پیشگیری، مخصوصاً پیشگیری مبتنی بر شواهد علمی و استفاده از تجارب سایر کشورها مؤثرترین و پایدارترین راه در مواجهه با مسئله اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است.

وی تأکید کرد: موضوع مصرف غیرپزشکی مواد پدیده چندبعدی است که ارتباط کاملاً مستقیم با سلامت اجتماعی، سلامت روان، ساختارهای اجتماعی، خانواده و سبک زندگی دارد.

عابدینی با بیان اینکه سیاست‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد در جمهوری اسلامی ایران در چند حوزه دنبال می‌شود، گفت: توانمندسازی کودکان و نوجوانان، تحکیم بنیان خانواده، آموزش‌های مهارت‌های زندگی، توسعه مداخلات زودهنگام و مخصوصاً حوزه‌های دانش‌آموزی، نوجوانان و جوانان در اولویت‌های سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد جمهوری اسلامی ایران هستند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به شدت علاقه‌مند است از تجارت بین‌المللی مخصوصاً کشورهای دوست و همسایه استفاده کند در همین چهارچوب ما تجربه فدراسیون روسیه در حوزه «نارکولوژی» و پیوند پیشگیری با نظام سلامت را بسیار ارزشمند می‌دانیم و این تبادل تجربه می‌تواند کمک‌کننده به ما در طراحی سیاست‌های و تقویت برنامه‌ها باشد.

وی تأکید کرد: هدف ما از این نشست و تبادلات علمی، انتقال الگوها به صورت مستقیم نیست بلکه هدف یادگیری متقابل، بومی‌سازی دانش و تجربیات فدراسیون روسیه متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران است.

عابدینی خاطرنشان کرد: معتقدم این نشست و برنامه باید آغازی برای ادامه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی میان جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های علمی و اجرایی فدراسیون روسیه باشد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر متذکر شد: همراهی و همکاری UNODC در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تقویت رویکردهای علمی و هماهنگ در حوزه پیشگیری از اعتیاد در سطح بین‌الملل بسیار ارزشمند است.

محمد زارعی کوشا؛ رئیس اداره امور مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این مراسم با بیان اینکه این نشست در چهارچوب همکاری با دفتر UNODC و مشارکت وزارت بهداشت روسیه در حال برگزاری است، اظهار کرد: هدف کلی این نشست آموزشی آشنایی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای کشور روسیه در بحث کاهش تقاضا است.

وی ضمن تشکر از دفتر UNODC و کشور روسیه در برگزاری این نشست، گفت: جمهوری اسلامی ایران و روسیه همکاری بسیار گسترده و همچنین دوجانبه و چندجانبه با کشور روسیه دارد.

کوشا خاطرنشان کرد: از زمان امضای سند راهبردی بین دو کشور در سال گذشته، این همکاری‌ها گسترش و توسعه پیدا کرد که در ماده هفت آن به همکاری دو کشور در عرصه مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است.

رئیس اداره امور مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این نشست نخستین نشست در زمینه کاهش تقاضا با کشور روسیه است، ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه برای برگزاری و توسعه نشست‌های اینچنینی بین دو کشور باشد و تصریح کرد: انتظار می‌رود که دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در آسیای میانه، افغانستان، ایران و پاکستان، همکاری بیشتری در اجرای پروژه‌های اینچنینی داشته باشد.

وی با اشاره به تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر مخصوصاً کاهش تقاضا، گفت: اشترک‌گذاری دانش و تجربه با دیگر کشورها به فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهتر کمک می‌کند.

کوشا یادآور شد: هر کشوری شاید تجارب ارزشمندی داشته باشد اما باز هم لازم است تا از تجارب و دستاوردهای دیگر کشورها نیز بهره‌مند شود.