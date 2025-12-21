  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

جمع آوری ۳۳۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زهک

زهک - در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زهک، ۳۳۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در سطح این شهرستان جمع آوری شدند.

سرهنگ علی اکبر حبیبی فر فرمانده انتظامی شهرستان زهک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان زهک اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۳۳۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۲ نفر در رابطه با حمل سلاح غیرمجاز و ۲ نفر سارق احشام شدند.

حبیبی فر خاطر نشان کرد: کشف تعداد یک قبضه سلاح جنگی، ۲ قبضه سلاح شکاری و توقیف تعداد ۱۲ دستگاه خودرو، ۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.

