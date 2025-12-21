جمع آوری ۳۳۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زهک

سرهنگ علی اکبر حبیبی فر فرمانده انتظامی شهرستان زهک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان زهک اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۳۳۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۲ نفر در رابطه با حمل سلاح غیرمجاز و ۲ نفر سارق احشام شدند.

حبیبی فر خاطر نشان کرد: کشف تعداد یک قبضه سلاح جنگی، ۲ قبضه سلاح شکاری و توقیف تعداد ۱۲ دستگاه خودرو، ۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.