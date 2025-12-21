به گزارش خبرگزاری مهر، معاونین مالی و اقتصاد شهری و فنی و عمرانی شهرداری تهران، یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، روند احداث «بزرگترین پروژه عمرانی غرب تهران» را بررسی کردند.
در جریان بازدید اخیر، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران، مدیران کل و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه دو معاونت مذکور نیز، معاونین شهردار تهران را همراهی کردند.
بر این اساس، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی «میادین جی و فتح تهران» و «تونلهای ارتباطی میان میادین جی و فتح» بازدید و بررسی شد.
گفتنی است، مهمترین و پیچیدهترین پروژه عمرانی غرب تهران، میدان جی در جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) را با امتدادی غربی به میدان فتح، سپس بزرگراه فتح و در ادامه بزرگراه شهید بروجردی و آزادراه تهران ساوه متصل میکند. بر این اساس، جبهههای متعدد کاری، در سراسر ۹.۲ کیلومتر پروژه مذکور تعریف و اجرایی شده و برخی قطعات این پروژه مهم و بزرگ مقیاس به بهرهبرداری رسیده است
در جلسه متعاقب بازدید مذکور، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران، تعدد پروژههای عمرانی تهران و افتتاح پیاپی آنها به محض اتمام عملیات اجرایی را نماد سرزندگی شهر برشمرد.
محمدعلینژاد در ادامه بر اهمیت تکمیل پروژههای نیمه تمام سطح شهر تأکید کرد و گفت: انتفاع شهروندان از کارکردهای پروژههای اولویتدار تهران ایجاب میکند، مدیران شهری، پیمانکاران و عوامل اجرایی نسبت به اتمام پروژهها اهتمام و دغدغهمندی داشته باشند.
در ادامه معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به برنامهریزی افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: امیدواریم افتتاح مکرر پروژههای عمرانی در سراسر شهر، گرهگشایی از تردد شهروندان را به دنبال داشته باشد.
شعبانی در ادامه به تولید و اجرای بالغ بر ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تن آسفالت از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و جهش عملکرد در این حوزه را محصول همافزایی و دغدغهمندی مدیران شهری برای بهسازی معابر برشمرد.
در ادامه جلسه، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گزارشی از آخرین وضعیت سایر پروژههای عمرانی سطح شهر ارائه داد و نسبت به رفع موانع اجرایی برخی از پروژهها و شتاب بخشی به اقدامات اجرایی، تصمیمگیری شد.
صداقتی، همچنین از تکمیل دو دسترسی باقیمانده از دسترسیهای ششگانه «میدان فتح» طی هفته آتی خبر داد و به افتتاح پروژههای متعددی نظیر آزادراه شهید شوشتری، تکمیل قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی و تکمیل دسترسیهای تقاطع بزرگراههای باقری و بابایی در زمستان ۱۴۰۴ اشاره کرد.
گفتنی است، پس از بازدید و بررسی پروژههای عمرانی، مدیران شهرداری تهران، بخشهایی از پروژههای عمرانی غرب تهران از جمله «بلوار بهار حد فاصل بلوار زرند تا بزرگراه شهید بروجردی» و «توسعه فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی در بخش جنوبی» را به بهرهبرداری رساندند. با بهرهبرداری از پروژههای مذکور امکان انجام عملیات عمرانی در سایر نواحی مجاور فراهم شد و در گام نهایی قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی به طور کامل زیر بار ترافیکی میرود.
