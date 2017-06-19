کنگره ملی ۱۲هزار شهید آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم عصر دوشنبه در سومین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی ۱۲ هزار شهید استان اظهارداشت: این کنگره با حضور مقامات لشکری و کشوری و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در آبان سالجاری در ارومیه برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه این کنگره ملی برای اولین بار در استان برگزار می شود گفت: همه دستگاههای اجرایی استان با تمام امکانات باید برای برگزاری هرچه باشکوه این مراسم معنوی تلاش کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب در فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره اعلام کرد و گفت: این کنگره با حضور خانواده های معظم شهدا و شخصیتهای ملی و شش اجلاس اصلی و فرعی برگزار خواهد شد.

سردار خرم برگزاری همزمان یادواره شهدا در ۱۶ شهرستان دیگر آذربایجان غربی، برپایی نمایشگاههای مختلف و چاپ ۱۰۰ عنوان کتاب فاخر را از دیگر برنامه های اولین کنگره ملی بزرگداشت ۱۲ هزار شهید استان اعلام کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: باید برای بهتر برگزار شدن این کنگره، در همه شهرستانهای استان نیز یادواره های شهرستانی برگزار شود.

در این جلسه روسای کمیته های ۲۱ گانه کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی گزارشی از عملکرد خود بیان کردند.