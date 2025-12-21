افزایش ۴۸ درصدی بودجه فرهنگی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در مجمع شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، شورای فرهنگ عمومی را «قرارگاه اصلی سیاستگذاری و هماهنگی امور فرهنگی» در استان خواند و گفت: این شورا با اقدامات مستمر خود، نقش مؤثری در امیدآفرینی، تقویت اعتماد اجتماعی و انسجام مردمی دارد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، از فعالیتهای فرهنگی و جهادی استان تقدیر کرد و افزود: خراسان جنوبی در زمینه فعالیتهای مذهبی و فرهنگی همواره پیشتاز بوده است.
وی افزود: برنامههای ترتیلخوانی، جزءخوانی در ماه رمضان و رویداد ملی ایران جان نمونهای از این تلاشهاست که با رضایت بیش از ۸۶ درصدی مردم همراه بود.
استاندار با تأکید بر نقش جوانان، بانوان، دانشآموزان و نخبگان در فعالیتهای فرهنگی گفت: اعتکاف در ماه رجب و حضور فعال گروههای جهادی در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و عمرانی، جلوهای از توانمندی و مشارکت مردمی در استان است.
وی همچنین از افزایش حدود ۴۸ درصدی اعتبارات فرهنگی استان خبر داد و افزود: با استفاده از حداقل امکانات، حداکثر بهرهوری در حوزه فرهنگ محقق شده است.
هاشمی تأکید کرد: مدیریت اجرایی در فعالیتهای فرهنگی، بیشتر نقش حمایت و پشتیبانی از اقدامات مردمی را ایفا میکند و فعالیتهای محلهمحور و مسجدمحور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استاندار خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: همدلی و همکاری تمامی نهادها و مردم، شرط موفقیت برنامههای فرهنگی و اجتماعی استان است.
نظر شما