دومین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان؛ موتور سیکلت هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از دومین حمله پهپادی به شهرک یاطر در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرد که یک موتور سیکلت هدف قرار گرفته است.

المیادین از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان خبر داد.

همزمان برخی منابع اعلام کردند که بر اثر حمله جدید دو نفر زخمی شده اند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: یک نیروی دیگر حزب الله را در منطقه یاطر هدف قرار دادیم.

این در حالی است که دقایقی قبل در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک یاطر یک نفر به شهادت رسیده بود.

گفتنی است تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفته‌اند، هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آماده‌سازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزب‌الله را تکمیل کرده است.