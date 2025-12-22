معتمدان هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در جلسهای به ریاست اسکندر مؤمنی وزیر کشور و با حضور اعضای حقوقی و جمعی از معتمدان متشکل از چهرههای ملی دانشگاهی، علمی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و رسانهای، جمال عرف، شهره پیرانی، سید ضیا هاشمی، سید کامل تقوی نژاد، مصطفی رستمی و بیژن رنجبر به عنوان ۶ نفر عضو حقیقی هیئت مرکزی اجرایی انتخاب شدند.
همچنین انوشیروان محسنی بندپی، محمد صدوقی و حسین کمالی به عنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی مرکزی انتخاب شدند.
بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها، وزارت کشور میباید یک هیئت اجرایی مرکزی شامل ۷ عضو حقوقی و ۶ عضو معتمد مردمی تشکیل دهد. بر این اساس، صبح امروز پس از رأی گیری، ۶ عضو اصلی و ۳ عضو علیالبدل معتمدان مردمی از بین ۳۰ نفر انتخاب شدند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.
نظر شما