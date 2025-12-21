  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

وقتی کاری برای خدا باشد نتیجه فراتر از برنامه‌ریزی های معمول می‌شود

شوش – امام جمعه شوش گفت: زمانی که کاری برای رضای خدا و با نیت خالص انجام شود، اهل بیت مسیر را هموار می‌سازند و نتیجه فراتر از برنامه‌ریزی های معمول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی «ایران‌سرود ۴» عصر امروز یکشنبه با حضور مدیر مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان، دبیر شبکه سرودی‌ها و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شوش برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام مرعشی، امام جمعه شوش دانیال، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های انجام شده، بر اهمیت اخلاص، توکل و نیت الهی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق برنامه‌های پیشین از جمله مراسم ملی شهدا، افزود: شوش دارای ظرفیت‌های عظیم انسانی و فرهنگی است و جوانان مستعد این منطقه می‌توانند در اجرای رویدادهای بزرگ نقش‌آفرینی کنند. او اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی از برکت وجود حرم حضرت دانیال نبی و فضای معنوی آن بهره‌مند است و باید این ظرفیت ارزشمند را برای اجرای برنامه‌های ملی و فاخر همچون «ایران‌سرود ۴» به بهترین شکل ممکن به کار گیرد.

امام جمعه شوش دانیال تأکید کرد: این برنامه به مناسبت ایام ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در حرم حضرت دانیال نبی برگزار خواهد شد و هدف آن ایجاد وحدت، همبستگی اقوام و نمایش شکوه ایمان مردم خوزستان است. وی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه، اوقاف، ارشاد و فرمانداری در حال انجام است تا رویدادی ملی و آبرومند رقم بخورد.

او همچنین به جنبه‌های اجرایی و پشتیبانی مراسم اشاره کرد و گفت: از تدارک خدمات، تأمین امنیت و هماهنگی با تیم‌های رسانه‌ای صدا و سیما تا طراحی جایگاه، بنرها و سرویس‌های رفاهی، همه با برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است و هزینه‌ها نیز به‌صورت مشارکتی و بدون فشار مالی بر مجموعه‌های محلی تأمین خواهد شد.

حجت‌الاسلام مرعشی ابراز امیدواری کرد: با همت و اخلاص مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، این برنامه به الگویی ملی برای هم‌افزایی فرهنگی در کشور تبدیل شود و یاد و نام امیرالمؤمنین و حرم دانیال نبی در قالب این رویداد فاخر و معنوی ماندگار گردد.

