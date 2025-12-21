به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی «ایرانسرود ۴» عصر امروز یکشنبه با حضور مدیر مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان، دبیر شبکه سرودیها و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شوش برگزار شد. در این نشست حجتالاسلام مرعشی، امام جمعه شوش دانیال، ضمن قدردانی از تلاشها و همکاریهای انجام شده، بر اهمیت اخلاص، توکل و نیت الهی در برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه موفق برنامههای پیشین از جمله مراسم ملی شهدا، افزود: شوش دارای ظرفیتهای عظیم انسانی و فرهنگی است و جوانان مستعد این منطقه میتوانند در اجرای رویدادهای بزرگ نقشآفرینی کنند. او اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی از برکت وجود حرم حضرت دانیال نبی و فضای معنوی آن بهرهمند است و باید این ظرفیت ارزشمند را برای اجرای برنامههای ملی و فاخر همچون «ایرانسرود ۴» به بهترین شکل ممکن به کار گیرد.
امام جمعه شوش دانیال تأکید کرد: این برنامه به مناسبت ایام ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در حرم حضرت دانیال نبی برگزار خواهد شد و هدف آن ایجاد وحدت، همبستگی اقوام و نمایش شکوه ایمان مردم خوزستان است. وی خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله سپاه، اوقاف، ارشاد و فرمانداری در حال انجام است تا رویدادی ملی و آبرومند رقم بخورد.
او همچنین به جنبههای اجرایی و پشتیبانی مراسم اشاره کرد و گفت: از تدارک خدمات، تأمین امنیت و هماهنگی با تیمهای رسانهای صدا و سیما تا طراحی جایگاه، بنرها و سرویسهای رفاهی، همه با برنامهریزی دقیق در حال انجام است و هزینهها نیز بهصورت مشارکتی و بدون فشار مالی بر مجموعههای محلی تأمین خواهد شد.
حجتالاسلام مرعشی ابراز امیدواری کرد: با همت و اخلاص مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، این برنامه به الگویی ملی برای همافزایی فرهنگی در کشور تبدیل شود و یاد و نام امیرالمؤمنین و حرم دانیال نبی در قالب این رویداد فاخر و معنوی ماندگار گردد.
