کاهش ۲۱ درصدی تلفات رانندگی؛ایمن سازی ۱۵ نقطه حادثه خیز در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان تصریح کرد: با عنایت خداوند و با بارش نزولات آسمانی، فعالیت همکاران راهداری در محورها، جاده‌ها و گردنه‌های استان آغاز خواهد شد. برنامه‌ریزی برای ایام خاصی مانند نوروز و اربعین نیز بخشی از مأموریت‌های اصلی این اداره‌کل است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد راهداری با بیان اینکه یکی از محورهای مهم فعالیت‌ها هوشمندسازی جاده‌ها و ارتقای کنترل و کاهش تصادفات است، افزود: خوشبختانه در سطح استان ایمن‌سازی جاده‌ها به دلیل توپوگرافی خاص استان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن محورهایی در نقاطی با شیب‌های تند و کوهستانی، از کانون‌های حادثه‌خیز کشور محسوب می‌شود و موضوع ایمن‌سازی این محورها برای مردم و مسئولین از اولویت بالایی برخوردار است.

آمادگی ۲۲ گروه زمستانی برای خدمات دهی در پاییز و زمستان

وی با ارائه آماری از شبکه راه‌های استان اظهار کرد: ما در سطح استان حدود ۶۴۰۰ کیلومتر راه داریم، برای زمستان پیش‌رو، ۲۲ اکیپ زمستانی را با امکاناتی شامل ۲۷۲ نیروی انسانی عملیاتی و ۲۲۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، سبک و نیمه‌سنگین آماده و در خانه‌های راهدار و شهرستان‌ها مستقر کرده‌ایم، عملیات راهداری زمستانی ما از ۱۵ آبان ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

پیمانجو اولویت‌بندی راه‌ها در این عملیات را برشمرد و ادامه داد: اولویت با راه‌های بزرگراهی و شریانی درجه یک و سپس راه‌های فرعی و روستایی است. محورهای اصلی ما شامل یاسوج-شیراز، یاسوج- اصفهان، یاسوج- بابامیدان، یاسوج-سی‌سخت و یاسوج-دهدشت است، حدود ۲۰ گردنه برف‌گیر در راه‌های شریانی داریم که طول آن‌ها از ۵ تا ۱۰ کیلومتر متغیر است و برخی مانند گردنه "بیژن" تا ۱۵ کیلومتر نیز می‌رسد.

رفع ۱۵ نقطه حادثه خیز در استان

وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده برای رفع نقاط حادثه‌خیز پرداخت و گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در سال ۱۴۰۱، ۱۳ نقطه حادثه‌خیز در استان به ما ابلاغ شد. از این تعداد، پنج نقطه مربوط به تکلیف سال ۱۴۰۲ بود که صددرصد انجام شد، پنج نقطه تکلیف سال ۱۴۰۳ نیز صددرصد انجام شده و سه نقطه باقیمانده که مربوط به سال ۱۴۰۴ است، قرارداد آنها منعقد و در حال اجراست و تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به نقاط حادثه‌خیز ابلاغی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر نقاط مصوب کشوری، با مشارکت و بازدیدهای مشترک با پلیس راهور، نقاط پرحادثه دیگری نیز شناسایی و صورت‌جلسه می‌شود، در سال ۱۴۰۳، ۲۴ نقطه ابلاغی شناسایی شد که ۱۸ نقطه برطرف شد. برای سال ۱۴۰۴ نیز ۲۸ نقطه شناسایی شده که تاکنون ۱۵ نقطه ایمن‌سازی شده و ۱۳ نقطه باقیمانده در دست اقدام است.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای ساخت و نگهداری راه در استان تأکید کرد: شرایط توپوگرافی و هزینه‌های ساخت در کهگیلویه و بویراحمد با استان‌های مانند یزد کاملاً متفاوت است و گاهی تا ۶ یا ۷ برابر افزایش می‌یابد.

پیمانجو برای ملموس‌تر کردن این شرایط، آمارهایی ارائه داد و تصریح کرد: استان ما با این وسعت، حدود هفت هزار و ۱۳ پل کوچک و بزرگ دارد، این تعداد در مقایسه با بسیاری از استان‌های وسیع‌تر، بسیار زیاد است و نشان‌دهنده وجود آبراهه‌ها، رودخانه‌ها و دره‌های فراوان است، همچنین قریب به ۳۱ تونل در استان داریم که حدود ۸ درصد از تونل‌های کل کشور را شامل می‌شود که خود گویای سختی گذر و کوهستانی بودن استان است.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی اداره کل راهداری، تعمیر، نگهداری و بهسازی راه‌های موجود و نیز ساخت راه‌های فرعی و روستایی است، افزود: با این حال، نصب روشنایی، نیوجرسی، روکش آسفالت و خط‌کشی در این محورها بر عهده این اداره‌کل است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد به نمونه‌هایی از پروژه‌های ایمن‌سازی انجام شده اشاره و ابراز کرد: به عنوان مثال، روشنایی تونل‌های محور یاسوج-اصفهان با فناوری به‌روزرسانی شد، همچنین در گردنه برفی گل‌زرد نیز با احداث باند دوم، نصب نیوجرسی و روشنایی طولی، ایمنی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. پروژه روشنایی گردنه کاکان به طول چهار کیلومتر نیز از دیگر اقدامات مهم بوده است.

کاهش ۱۵ درصدی تلفات جاده‌ای در استان

وی در ادامه سخنانش به آمار تصادفات رانندگی اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مراجع رسمی، استان کهگیلویه و بویراحمد در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ به‌عنوان استان برتر کشور در زمینه کاهش تصادفات و فوتی‌های ناشی از آن شناخته شد.

پیمانجو با بیان اینکه این موفقیت در شرایطی محقق شده که آمار تردد در جاده‌های استان طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد، افزود: بر اساس اعلام پزشکی قانونی، آمار تلفات جاده‌ای استان در این بازه زمانی به ۹۸ نفر کاهش یافته که در مقایسه با آمار ۱۲۴ فوتی در مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این آمار قابل توجه حاکی از اثربخشی اقدامات انجام شده در حوزه ایمن‌سازی راه‌ها، ارتقای فرهنگ ترافیکی و اجرای برنامه‌های نظارتی در جاده‌های استان است، البته با وجود این دستاوردها، استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و تداوم برنامه‌های ایمن‌سازی نیاز دارد.