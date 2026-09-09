به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف چین رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد. پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و مرتضی شریفی نیز ۱۷ امتیاز برای تیم ایران به دست آورد. وانگ نیز با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکن تیم چین بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۲ امتیاز در حمله، ۸ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم ملی والیبال چین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۳ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۲ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۱۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.