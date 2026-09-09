به گزارش خبرنگار مهر، علی‌نقی حیدریان عصر چهارشنبه در نشست رؤسای ادارات حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان‌های زاگرس نشین که در یاسوج برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی کشور اظهار کرد: با وجود افزایش بارندگی‌ها و غنای پوشش گیاهی، مساحت آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع کشور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تعداد فقرات آتش‌سوزی‌ها نیز در همین مدت ۵۸ درصد کاهش داشته که این موضوع حاصل مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی، آموزش و مشارکت مردم و حضور به‌موقع نیروهای امدادی و حفاظتی در عرصه‌ها است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حضور مردم آموزش‌دیده در زمان طلایی وقوع حریق را یکی از عوامل مهم کاهش خسارت‌ها دانست و گفت: مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حیدریان با اشاره به اهمیت جنگل‌های زاگرس و نقش جنگل‌های بلوط در حفظ منابع طبیعی کشور، بر توجه ویژه به حفاظت از این عرصه‌ها تأکید کرد و گفت: طرح جنگلداری اجتماعی با مشارکت مردم از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان منابع طبیعی برای حفاظت پایدار از جنگل‌های زاگرس است.

وی همچنین با اشاره به کمبود نیروی حفاظتی در سازمان منابع طبیعی، از تلاش برای تغییر روش‌های حفاظت خبر داد و افزود: استفاده از روش‌های نوین از جمله پایش هوشمند و تصویری می‌تواند بخشی از کمبود نیروی انسانی در حوزه حفاظت را جبران کند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، طرح‌دار کردن عرصه‌های ملی را از دیگر الزامات ارتقای حفاظت عنوان کرد.

کاهش ۶۶ درصدی آتش‌سوزی در کهگیلویه و بویراحمد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان اظهار کرد: این استان بیش از ۸۷۴ هزار هکتار جنگل دارد که ۵۶ درصد مساحت استان را شامل می‌شود و از نظر سرانه جنگلی در رتبه نخست کشور قرار دارد.

عیسی شهامت افزود: مردم زاگرس تعلق خاطر عمیقی به جنگل‌های بلوط دارند و این جنگل‌ها علاوه بر یک موهبت طبیعی، نقش مهمی در تأمین غذا، دارو، مسکن و خوراک دام‌های جوامع محلی دارند.

وی با بیان اینکه حفاظت از طبیعت بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: جلب مشارکت مردمی در کنار بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای صیانت از جنگل‌های زاگرس است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از کاهش ۶۶ درصدی سطح آتش‌سوزی جنگل‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، سرعت عمل نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم در تحقق این کاهش نقش داشته است.

وی از خرید بیش از ۱۰۰ دستگاه دمنده توسط دهیاری‌های استان برای مشارکت در عملیات مهار آتش‌سوزی‌ها خبر داد و افزود: شهرداری‌های استان نیز خرید تجهیزات اطفای حریق و مشارکت در این عملیات‌ها را در دستور کار دارند.

شهامت خواستار ایجاد ردیف اعتباری ویژه برای اطفای حریق و اختصاص عنوان ملی متناسب با ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد شد و گفت: این استان علاوه بر برخورداری از بالاترین سرانه جنگلی، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تولید آب، گیاهان دارویی و گردشگری دارد.

تأکید بر توسعه جنگلداری اجتماعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست حفاظت را ستون اصلی منابع طبیعی دانست و اظهار کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، نخستین و مهم‌ترین سیاست منابع طبیعی است.

سید جمال موسویان افزود: با وجود تلاش مجموعه منابع طبیعی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان، کمبود امکانات، تجهیزات، ناوگان خودرویی و نیروی انسانی همچنان از چالش‌های جدی این حوزه است.

وی خواستار حمایت ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای تقویت زیرساخت‌های حفاظتی شد و گفت: تشکیل واحد آتش‌نشانی ویژه منابع طبیعی و تجهیز پایگاه‌های اطفای حریق می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توان مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع زاگرس داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت توجه به طرح جنگلداری اجتماعی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

در پایان این نشست، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و رؤسای ادارات حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان‌های زاگرسی و مناطق پنجگانه، چالش‌ها و مشکلات حوزه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع از جمله آتش‌سوزی، آفات و روش‌های نوین حفاظتی را بررسی کردند.