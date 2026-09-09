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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

منابع مسکن به جای پروژه‌های جدید صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود

منابع مسکن به جای پروژه‌های جدید صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود

انزلی- نماینده معین مردم بندرانزلی در مجلس خواستار تمرکز منابع و ظرفیت‌های موجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن شد و گفت: تحویل این واحدها می‌تواند زمینه‌ساز امید آفرینی برای مردم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه ۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان بندرانزلی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای مردم اظهار کرد: ساخت مسکن تنها احداث یک بنا نیست، بلکه ساخت زندگی و فراهم کردن زمینه آرامش و آینده خانواده‌ها است.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان بندرانزلی و محدودیت‌های موجود در حوزه تأمین زمین افزود: موضوع زمین یکی از چالش‌های مهم شهرستان است و با توجه به جایگاه بندرانزلی به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور، باید در اجرای طرح‌های مسکن توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منطقه شود.

نماینده معین مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات دولت و تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری گیلان در اجرای پروژه‌های مسکن، بیان کرد: مردم شهرستان مشکلات و مطالبات متعددی دارند و انتظار می‌رود با حضور و تلاش مسئولان، بخشی از این مشکلات برطرف شود.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ مطالبه متقاضیان مسکن

رحمت‌زاده با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن گفت: به جای اینکه پروژه‌های جدیدی آغاز شود، بهتر است ظرفیت و منابع موجود برای تکمیل طرح‌هایی که سال‌ها در انتظار بهره‌برداری هستند، به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تحویل واحدها به متقاضیان می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ایجاد امید در جامعه داشته باشد و دولت در مقام تحویل و تکمیل پروژه‌ها می‌تواند امیدآفرین باشد.

نماینده معین مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت خدمتگزاری به مردم گفت: مسئولان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با کار و تلاش بیشتر، در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.

کد مطلب 6942393

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