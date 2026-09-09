به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمتزاده ظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژه ۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان بندرانزلی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای مردم اظهار کرد: ساخت مسکن تنها احداث یک بنا نیست، بلکه ساخت زندگی و فراهم کردن زمینه آرامش و آینده خانوادهها است.
وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان بندرانزلی و محدودیتهای موجود در حوزه تأمین زمین افزود: موضوع زمین یکی از چالشهای مهم شهرستان است و با توجه به جایگاه بندرانزلی به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور، باید در اجرای طرحهای مسکن توجه ویژهای به ظرفیتها و محدودیتهای منطقه شود.
نماینده معین مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات دولت و تلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری گیلان در اجرای پروژههای مسکن، بیان کرد: مردم شهرستان مشکلات و مطالبات متعددی دارند و انتظار میرود با حضور و تلاش مسئولان، بخشی از این مشکلات برطرف شود.
تکمیل پروژههای نیمهتمام؛ مطالبه متقاضیان مسکن
رحمتزاده با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام مسکن گفت: به جای اینکه پروژههای جدیدی آغاز شود، بهتر است ظرفیت و منابع موجود برای تکمیل طرحهایی که سالها در انتظار بهرهبرداری هستند، به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل واحدها به متقاضیان میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ایجاد امید در جامعه داشته باشد و دولت در مقام تحویل و تکمیل پروژهها میتواند امیدآفرین باشد.
نماینده معین مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت خدمتگزاری به مردم گفت: مسئولان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود و با کار و تلاش بیشتر، در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.
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