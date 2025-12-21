  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱:۰۸

شب یلدا ویژه کودکان سرطانی در مشهد

شب یلدا ویژه کودکان سرطانی در مشهد

مشهد- مراسم شب یلدا ویژه کودکان سرطانی به همت خادمان حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار شد.

دریافت 44 MB
کد خبر 6697677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها