https://mehrnews.com/x39Wyj ۱ دی ۱۴۰۴، ۱:۰۸ کد خبر 6697677 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ دی ۱۴۰۴، ۱:۰۸ شب یلدا ویژه کودکان سرطانی در مشهد مشهد- مراسم شب یلدا ویژه کودکان سرطانی به همت خادمان حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار شد. دریافت 44 MB کد خبر 6697677 کپی شد مطالب مرتبط شب یلدای بیماران سرطانی در کنار خادمان امام رضا(ع) بنیاد کرامت رضوی ۱۵۰۰ بسته یلدایی بین کودکان بی سرپرست توزیع کرد طغرایی: یلدا آیینی برای تحکیم خانواده است بازار یلدای مشهد؛ قیمتها جلوتر از مردم برچسبها مشهد شب یلدا حرم امام رضا (ع) کودکان سرطانی
نظر شما