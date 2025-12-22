شکایات متعدد پرستاران از شیفت های شب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، فاطمه محمدبیگی افزود: شیفت شب‌های طولانی و ضعف در پرداخت تعرفه خدمات پرستاری، منجر به آزار و فرسودگی شغلی پرستاران شده و این روند خلاف سیاست کشور در حمایت از خانواده است.

وی گفت: به دلیل کمبود پرستار امکان اجرای بسیاری از بندهای قانون جوانی جمعیت و حمایت از مادران، زنان باردار و شیرده پرستار و کودکان زیر پنج سال آنها نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: شکایت‌های متعددی از پرستاران داشتیم که به دلیل نقص قوانین دورکاری، شیفت شب و…، توانایی رسیدگی مناسب به فرزندان خود را ندارند.

محمدبیگی ادامه داد: یکی از این موضوعات در حوزه پرستاری، مشخص کردن تعداد استخدام‌ها است تا بتوانیم نسبت پرستار به تخت را در کشور به میانگین جهانی نزدیک کنیم.

وی گفت: موضوع دیگر کاهش اضافه‌کاری اجباری پرستاران، افزایش مبلغ آن و اجرای مناسب تعرفه‌های تخصصی پرستاران است. همچنین برنامه‌ریزی برای استفاده از بیمه‌های تکمیلی مناسب پرستاران و در کل ارتقای شأن و کرامت پرستاری و ارتقای آموزش پرستاری در حال انجام است.

محمدبیگی با توجه به تشکیل جلسه تعیین تعرفه‌های پرستاری در شورای عالی بیمه بدون حضور نماینده نظام پرستاری، افزود: نماینده هر گروهی که تعرفه‌ها و مسائل مربوط به آنان در شورای عالی بیمه مطرح می‌شود باید حضور داشته باشد و نظر آن گروه باید در این شورا بررسی و دیده شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حتماً با وزیر بهداشت درباره حضور نماینده جامعه پرستاری در شورای‌عالی بیمه رایزنی خواهیم کرد تا نقش پرستاران در این شورا به‌درستی دیده شود.