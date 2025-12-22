  1. سلامت
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

شکایات متعدد پرستاران از شیفت های شب

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: شکایت‌های متعددی از پرستاران داشتیم که به دلیل نقص قوانین دورکاری، شیفت شب و…، توانایی رسیدگی مناسب به فرزندان خود را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، فاطمه محمدبیگی افزود: شیفت شب‌های طولانی و ضعف در پرداخت تعرفه خدمات پرستاری، منجر به آزار و فرسودگی شغلی پرستاران شده و این روند خلاف سیاست کشور در حمایت از خانواده است.

وی گفت: به دلیل کمبود پرستار امکان اجرای بسیاری از بندهای قانون جوانی جمعیت و حمایت از مادران، زنان باردار و شیرده پرستار و کودکان زیر پنج سال آنها نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: شکایت‌های متعددی از پرستاران داشتیم که به دلیل نقص قوانین دورکاری، شیفت شب و…، توانایی رسیدگی مناسب به فرزندان خود را ندارند.

محمدبیگی ادامه داد: یکی از این موضوعات در حوزه پرستاری، مشخص کردن تعداد استخدام‌ها است تا بتوانیم نسبت پرستار به تخت را در کشور به میانگین جهانی نزدیک کنیم.

وی گفت: موضوع دیگر کاهش اضافه‌کاری اجباری پرستاران، افزایش مبلغ آن و اجرای مناسب تعرفه‌های تخصصی پرستاران است. همچنین برنامه‌ریزی برای استفاده از بیمه‌های تکمیلی مناسب پرستاران و در کل ارتقای شأن و کرامت پرستاری و ارتقای آموزش پرستاری در حال انجام است.

محمدبیگی با توجه به تشکیل جلسه تعیین تعرفه‌های پرستاری در شورای عالی بیمه بدون حضور نماینده نظام پرستاری، افزود: نماینده هر گروهی که تعرفه‌ها و مسائل مربوط به آنان در شورای عالی بیمه مطرح می‌شود باید حضور داشته باشد و نظر آن گروه باید در این شورا بررسی و دیده شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حتماً با وزیر بهداشت درباره حضور نماینده جامعه پرستاری در شورای‌عالی بیمه رایزنی خواهیم کرد تا نقش پرستاران در این شورا به‌درستی دیده شود.

