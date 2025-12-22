علیرضا ابراهیمزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی ویژه مدیران مدارس دماوند اظهار کرد: مفتخریم که میزبان مدیران تمامی مدارس دماوند هستیم و دورههای آموزشی با هدف کیفیتبخشی و کیفیتسازی در حوزههای آموزشی، پرورشی و سلامت طراحی شده است.
وی افزود: در این دورهها تلاش میشود مدیران مدارس آمادگی لازم را در حوزههای مختلف از جمله امور پرورشی، سلامت دانشآموزان و مسائل حقوقی کسب کنند، به همین منظور از اساتید برجسته ادارهکل آموزش و پرورش دعوت شد تا مباحث تخصصی را ارائه دهند.
مدیر آموزش و پرورش دماوند با بیان اینکه در این آموزشها به موضوعات متنوعی پرداخته شد، گفت: مباحثی همچون حقوق و تکالیف همکاران، دانشآموزان و اولیا، امور مالی، اداری، حقوق اداری و حقوق شهروندی، همچنین تربیت بدنی و نشاط دانشآموزان از جمله محورهای این دوره بود.
ابراهیمزاده ابراز امیدواری کرد این جلسات آموزشی نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و خاطرنشان کرد: هرچه مدیران آموزشهای بیشتری ببینند، قطعاً ثمره آن در ارتقای مهارتها، تغییر نگرشها و در نهایت بهبود وضعیت دانشآموزان و مدارس دماوند نمود پیدا خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود مدیران مدارس بتوانند آموختههای این دورهها را به صورت عملیاتی در سطح مدارس اجرا کرده و شاهد اثرگذاری ملموس آن در فرآیند تعلیم و تربیت باشیم.
