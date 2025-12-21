کمبود دارو در غزه شدیدتر از دوران جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دکتر علاء حلس مدیر مراقبتهای دارویی وزارت بهداشت غزه گفت که کمبود شدید داروهای موجود در غزه در حال حاضر، بالاترین سطح طی دو سال گذشته است و حتی از شدیدترین دورههای جنگ نیز فراتر رفته است که این امر عواقب جدی برای زندگی هزاران بیمار، به ویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن نظیر سرطان، کلیه و قلب به دنبال دارد.
حلس در بیانیهای مطبوعاتی تاکید کرد که این کمبود بیسابقه باعث فروپاشی سیستم بهداشتی شده و اشغالگران همچنان از ورود تجهیزات پزشکی و هیئتهای تخصصی به غزه جلوگیری میکنند.
حلس افزود که وزارت بهداشت غزه از کمبود شدید در فهرست داروهای ضروری و لوازم پزشکی رنج میبرد، به طوری که درصد زیادی از داروهای حیاتی تمام شده است که این امر توان بیمارستانها در ارائه خدمات اساسی و اورژانسی را محدود کرده است.
وی ابراز داشت که کمبود دارو باعث توقف فعالیت اتاقهای عمل و بخش مراقبتهای ویژه شده و خدمات پیشرفته جراحی به ویژه جراحیهای قلب باز و بخشهای وسیعی از جراحیهای ارتوپدی تخصصی، متوقف شده یا شدیداً کاهش یافته است. همچنین خدمات درمان سرطان و بیماریهای خونی و دیالیز نیز کاهش چشمگیری دارند.
این مقام بهداشتی غزه تاکید کرد که ادامه جلوگیری از ورود داروها و لوازم پزشکی و هیئتهای پزشکی تخصصی، به نوعی «کشتار غیرمستقیم» مردم غزه است. زیرا وضعیت بسیاری از بیماران در اثر کمبود دارو بدتر شده و ممکن است در تعدادی از موارد به مرگ منجر شود.
مدیر مراقبتهای دارویی غزه گفت که کمبود دارو در غزه از حد بحران فراتر رفته و به یک فاجعه انسانی کامل تبدیل شده است. وی از سازمانهای بینالمللی، به ویژه سازمان جهانی بهداشت و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، خواست تا برای توقف فروپاشی سیستم بهداشتی و نجات جان بیماران، فوراً وارد عمل شود.
