بقایی: موشک برای دفاع از کیان کشور است و قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری خود که صبح امروز (دوشنبه اول دی ماه) برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه رجب با اشاره به تحولات منطقه، گفت: منطقه ما کماکان با معضل همیشگی درگیر است و آن چیزی جز تداوم جنایات رژیم صهیونیستی نیست، تحولات غزه نباید ما را از آنچه در کرانه باختری در حال وقوع است، منحرف کند.

وی ادامه داد: برخوردهای غیرانسانی، بازداشت و قتل، مصداق‌هایی از جنایت علیه بشریت و در راستای همان برنامه‌ای است که گزارشگر ویژه فلسطین بارها از آن به عنوان پروژه محو استعماری فلسطین نام برده است. ادامه این جنایات مسئولیت کل کشورها و انسان‌ها را برای مهار قانون شکنی رژیم صهیونیستی بیشتر می‌کند.

وی درباره عملیات‌های پرچم دروغین برای بدنام سازی مخالفان رژیم صهیونیستی، عنوان کرد: اینکه رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در طراحی و اجرای عملیات پرچم دروغین دارد، تردیدی نیست و برای خیلی‌ها اثبات شده است؛ جریانی که تحت عنوان پرونده لاوان در سال ۱۹۵۴ در مصر معروف است. رژیم با سوءاستفاده از یهودیان مصری مجموعه بمب گذاری‌هایی علیه منافع آمریکا و انگلیس و علیه کتابخانه‌ها و دفاتر پستی انجام داد و هدف این بود حضور نیروهای انگلیسی در مصر را حفظ کند، این یک مورد کاملا روشن است. تا سال ۲۰۰۵ رژیم صهیونیستی انکار می‌کرد، اما رسما در آن سال افراد زنده مانده مورد تقدیر قرار گرفتند و خود افراد اعتراف کردند. بهترین ابزار برای مقابله با آنان، افشا کردن است.

درگیری اوکراین باید از طریق گفتگو حل و فصل شود

سخنگوی‌ دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای شورای اروپا در خصوص تجهیز روسیه در جنگ اوکراین توسط ایران، بلاروس و کره شمالی، اظهار کرد: این صرفا یک ادعای تکراری بیش نیست. ما از ابتدای درگیری اوکراین اعلام کردیم که باید مشکلات از طریق گفتگو حل و فصل شود و هیچ مداخله‌ای نداشته و نداریم. اینکه کشوری رابطه با روسیه داشته باشد و انتظار داشته باشند روابطش را قطع کند، کاملا غیرمنطقی است. رابطه ایران و روسیه به هیچ عنوان به منزله ضدیت با کشورهای دیگر نیست. کشورهای اروپایی باید به رفتار خود نگاه کنند و فکر کنند چرا به دلیل رفتارهای خصمانه ناتو، امنیت اروپا در معرض مخاطره قرار گرفت. باید آنان در مورد عملکردشان پاسخگو باشند و روند اتهام زنی به دیگران را متوقف کنند.

وی در مورد اخرین وضعیت دارایی ملت ایران در قطر، افزود: این موضوع یکی از صدها نمونه بدعهدی آمریکاست. در جریان تفاهمی که صورت گرفت، قرار بود اموال متعلق به ملت ایران در دسترس قرار گیرد، اما متاسفانه طرف آمریکایی نقض عهد کرد که تا به امروز ادامه دارد.

اسرائیل کاری جز شرارت و کشتار ندارد

وی در مورد وضعیت مقاومت در منطقه، تصریح کرد: فعالیت رژیم چیزی جز شرارت و کشتار نیست. اگر اسم این را فعالیت بگذاریم، معنایش چیزی جز تخریب نیست. این رژیم خود را متعلق در منطقه نمی‌داند. رژیمی که برای خودش پهنه جغرافیایی و تاریخی قائل باشد، چنین کشتاری را انجام نمی‌دهد. اما در مورد مقاوت اینکه مقاومت یک امر فکری است. تا زمانیکه ظلم‌وجود دارد به صورت طبیعی ادامه میابد. مقاومت در بطن جامعه و در دل مردمان منطقه وجود دارد چرا که ما با یک موجودیت اشغال پرست در منطقه مواجه است.

وی در ادامه گفت: افتتاح ششمین دوره رادیو مقاومت را هم تبریک‌ می‌گویم. هفته آینده سالگرد شهادت قهرمان اسطوره شهید حاج قاسم سلیمانی را خواهیم داشت.

ما شراکت راهبردی با روسیه داریم

سخنگوی‌ وزارت خارجه درباره سفر عراقچی به مسکو و همزمانی با دیدار لاریجانی با مقام روسی در تهران، بیان کرد: این ملاقات با سفر عراقچی صرفا همزمان بود. روابط ایران و روسیه بسیار گسترده است و رفت و آمد هیئت‌ها از هر دو طرف کاملا طبیعی است. اینکه ترافیک دیپلماتیک داشته باشیم، امر طبیعی است. سفر عراقچی در ادامه رایزنی‌های مستمر ایران و روسیه بوده است. در جریان دیدار با لاوروف طیفی از موضوعات دوجانبه و بین‌المللی مورد رایزنی قرار گرفت. ما شراکت راهبردی با روسیه داریم و هر دو طرف مصمم هستند تا از ظرفیت‌های این موافقتنامه به نحو احسن استفاده کنند.

برنامه موشکی ایران برای دفاع از کشورمان توسعه یافته است

وی در مورد خط رسانه‌های غربی در مورد برجسته شدن دیدار نتانیاهو با ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران، گفت: برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان درباره قابلیت های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان برای هرگونه خیال حمله به ایران طراحی شده است، صحبت کرد. اینجا با یک نفاق و دورویی آشکار مواجهیم. برنامه دفاعی و موشکی ایران تهدید تلقی می‌شود و از آن طرف سیل تسلیحات به سوی رژیم صهیونیستی سرازیر می شود. طراحی رسانه یک جنگ ترکیبی است که مدت‌هاست طراحی شده است. نیروهای مسلح ما به خوبی بلدند دفاع کنند، لذا بدون توجه به این جوسازی‌های شرارت آمیز، ملت ایران و نیروهای مسلح به وظایف خودشان ادامه خواهند داد.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اتهام رژیم صهیونیستی در دست داشتن ایران به قتل دانشمند هسته‌ای صهیونیستی، تصریح کرد: جنایتکاران همه را به خوی خود می‌پندارند؛ چون رژیم صهیونیستی خودش سابقه ترور شهروندان دیگر کشورها را دارد، هر وقت اتفاقی می‌افتد، به دنبال مقصر می‌گردد.

تماس‌ها با آژانس ادامه دارد

بقایی با اشاره به اظهارات عراقچی در گفتگو با راشاتودی درباره همکاری‌ها با آژانس، افزود: تماس‌ها با آژانس ادامه دارد. مادامی که عضو معاهده منع اشاعه هستیم و به موافقتنامه جامع پادمان ملتزم هستیم، می‌دانیم چگونه تعهداتمان را اجرا کنیم. موضوع خاصی که مدیرکل مدام درباره آن صحبت می‌کند، نکته‌ای است که خودش باید پاسخگو باشد و همواره این سؤال و مطالبه را از طرف‌هایی که بانی این وضعیت هستند، بپرسد. ما در شرایطی تحت حمله قرار گرفتیم و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ما مورد حمله قرار گرفت که بیشترین بازرسی‌ها را از برنامه هسته‌ای ما صورت می‌دادند. آیا ما باعث توقف در این روند شدیم یا آنها که غیرقانونی به تأسیسات ما حمله کردند؟

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد امضای سند میان عراقچی و لاوروف در جریان سفر به روسیه، گفت: با بسیاری از کشورها مشورت‌های دوره‌ای و منظم داریم. این سندی که امضا شد، شروع یک روند جدید بعد از خاتمه سند سه ساله قبلی بود. در مورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه و مسائل بین المللی رایزنی می‌کنیم. با توجه به اینکه موافقتنانه شراکت راهبردی ایران و روسیه هم اجرایی شده، این سند برای هر دو طرف مهم است و مبنای خوبی برای تقویت رایزنی‌ها میان دو کشور خواهد بود.

وی در مورد اظهارات لاوروف در خصوص اسنپ‌بک در برجام، افزود: چیزی که ما بحث می‌کنیم روایت نیست، بیان امر واقع است. در گزارش‌ها و کتاب‌هایی که چاپ شده به تفصیل توضیح داده شده است. در اینکه کدام روایت درست است، تردیدی نیست که روایت مذاکره کنندگان ایرانی صحیح است. ادامه این بحث را به صلاح کشور نمی‌دانم. رابطه ما با روسیه رابطه بسیار خوب است و در همه حوزه‌ها دارای رشد است.

بقایی در مورد نگرانی مجدد برای شکل‌گیری داعش با توجه به حملات به سوریه و اقدامات در استرالیا، تصریح کرد: این را باید از طرف‌هایی پرسید که اذعان کردند شکل گیری داعش توسط دولت سابق آمریکا بود؛ این را رئیس جمهور فعلی آمریکا صراحتا اعلام کرد. دوم باید از کسانی پرسید که پاداش به تروریسم و جریان‌های افراطی دادند.

اگر رشادت‌های شهید سلیمانی نبود، ترورهای داعش گسترش می‌یافت

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: ما در آستانه ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم هستیم و اگر رشادت‌های ایشان نبود، داعش سطح ترور را در منطقه توسعه می‌داد. اینکه الان دوباره نگرانی‌هایی برای شکل‌گیری داعش ایجاد شده، باید نگاه کرد که در این دو سال چه اتفاقی افتاده است. حملات رژیم در منطقه و کشتار و حملات به سوریه، زمینه را برای رشد تروریسم فراهم می‌کند. رژیم و آمریکا و طرف‌هایی که غیرمسئولانه در مسیر حمایت از تروریسم عمل کردند، باید برای چنین شرایطی پاسخگو باشند.

وی‌ درباره مطالب منتشر شده مبنی بر پیشنهاد ارائه شده از سوی ترامپ برای لغو تحریم‌ها، گفت: این ادعا کذب محض و دروغ است.

آمریکا همدست جنایات اسرائیل است

سخنگوی‌ وزارت خارجه در مورد اینکه سند امنیت ملی آمریکا و جایگاه ویژه‌ای که به اسرائیل داده شده است، بیان کرد: تردیدی نیست که سال‌هاست اسرائیل سربار آمریکاست و هزینه جنایاتش را بر آمریکا تحمیل می‌کند. مردم منطقه سال‌هاست دریافته‌اند که اسرائیل مورد حمایت امریکاست، لذا آمریکا هم همدست جنایات اسرائیل است.

وی افزود: این رژیم موفق شده آمریکا را به جنگ‌های بی پایان و دشمنی بی ثمر با ملت‌های منطقه بکشاند. این هزینه سنگینی است که افکار عمومی غرب و آمریکا متوجه آن شده‌اند. دلیل رفت و آمدهای مکرر رژیم و تلاش برای اینکه هراس دیگری را علیه منطقه و ایران بیافریند، این است که افکار عمومی غرب و آمریکا نتوانند درباره هزینه‌هایی که این رژیم بر مردم آمریکا تحمیل می‌کند، تامل کنند.

وی در مورد واکنش‌های رسانه‌ای به انتصابات جدید در فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی، گفت: این امر طبیعی است که از تجربه های قبلی درس بگیریم و مدام در راستای تقویت عملکردمان عمل کنیم. دفاع مقدس ۱۲ روزه فرصتی برای بهبود نقاط قوت و ضعف است.

بقایی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع ترکیه مبنی بر اقدامات ایران علیه پژاک، عنوان کرد: من این صحبت‌ها را از رسانه‌ها شنیدم و اظهارنظر رسمی اکنون نمی‌توانم داشته باشم. یک چیز خیلی واضح است و آن اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی ویژه‌ای برای ضربه زدن به کیان ایران ترتیب داده بودند. توطئه شومی علیه ملت ایران ترتیب داده شده بود و در این میان، بزرگی ملت ایران را نشان می‌دهد که نگذاشتند خدشه‌ای به تمامیت ارضی ایران وارد شود.

کانادا اگر حسن‌نیت دارد، باید با تحریم‌های ایران مخالفت کند

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اقدامات ضدانسانی کانادا علیه ایران، بیان کرد: قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، کار تکراری است که چندین سال است با ابتکار کانادا و حمایت چند کشور انجام می‌شود. این قطعنامه کاملا گروهی و سیاسی است. غربی‌ها این را ارائه می‌کنند و طرف‌هایی که اقداماتشان در راستای دستور آمریکاست، رای می‌دهند. نزدیک به ۱۲۰ کشور رأی منفی یا ممتنع دادند و بیش از نیمی از کشورهای عضو با این روند موافق نیستند. این حنا دیگر رنگی ندارد. کانادا اگر جدیت و حسن نیتی در دلسوزی برای حقوق بشر داشت، اول از همه باید با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران مخالفت می‌کرد و باید از حمایت‌های خود از رژیم در ارتکاب جنایات دست برمی‌داشت. این قطعنامه با هدف اعمال فشار بر ایران اعمال می‌شود و هیچ انگیزه مثبتی از حیث حمایت از حقوق بشر در آن دیده نمی‌شود.

بقایی در مورد چرایی محکوم کردن حمله تروریستی در استرالیا، تصریح کرد: آنچه ما را متمایز از این طرف‌ها می‌کند، اصولی است که ما به آن باور داریم. محکومیت اقدام در سیدنی نه برای خوشایند استرالیا بود نه چیز دیگر، بلکه ما باور داریم اقدامات تروریستی علیه اهداف غیرنظامی یک امر کاملا محکوم است. باید طرف‌های مقابل در قبال اقدامات دیگر پاسخگو باشند و در خصوص اقدام علیه روابط با ایران باید توضیح دهند.

وی در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران، افزود: وی در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرد و گفته که دلیل اینکه نمایندگی ایران را تحت فشار قرار می‌دهیم این است که ما دلسوز مردم ایران هستیم. این گزاره آنقدر ریاکارانه است که بگوییم جفری اپستین، رفیق خودشان حامی حقوق زنان و کودکان است؛ تکرار افتخار نسبت به جنایت علیه ایران هر بار مسئولیت آمریکا را بیشتر می‌کند.

بقایی در مورد اظهارات عراقچی درباره وجود زمان برای دریافت جایزه صلح نوبل برای ترامپ هم، عنوان کرد: هر گزاره‌ای را باید در ظرف مکانی خودش و فضای مطرح شده مورد توجه قرار دهیم. نکته مهم این است وزیر خواست تعارض رفتاری آمریکا را تبیین کند. اینکه طرف‌هایی که به دنبال معرفی خود به عنوان ناجی صلح بین‌المللی هستند نمی‌توانند همزمان حامی نسل کشی باشند و خودشان به صورت مستقیم درگیر جنایت تجاوز شوند، چکیده بحثی است که توسط عراقچی در مصاحبه‌های مختلف مطرح شد و منطقی است.

توقیف نفتکش چینی، تهدید جدی علیه صلح بین‌المللی است

سخنگوی وزارت خارجه درمورد توقیف نفتکش چینی توسط آمریکا در دریای کارائیب و تهدیدات علیه منافع ایران، تصریح کرد: این تهدید جدی علیه صلح و ثبات بین‌المللی است. هر کشوری که برای خودش مسئولیت قائل است، باید در قبال این اقدام آمریکا موضع‌گیری کند. در کل اقدامات آمریکا در کارائیب با هدف تغییر حکومت ونزوئلا، با همه اصول و قوانین بین‌المللی در تعارض است. این باید توسط همه دولت‌ها محکوم شود. ایران حتما در برابر هرگونه تجاوز به منافع خود واکنش جدی نشان خواهد داد.

در حال تکمیل