بازیگر «تل ماسه» رئیس جوایز اسب طلایی تایوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چانگ چن بازیگر تایوانی، به عنوان رئیس کمیته اجرایی جشنواره فیلم اسب طلایی تایپه انتخاب شد و جای مارک لی پینگ-بینگ، فیلمبردار، را که دوره ۴ ساله مسئولیت خود را به پایان رساند، گرفت. این سمت برای یک دوره ۲ ساله با امکان انتخاب مجدد در نظر گرفته شده است.

مارک لی خود در سال ۲۰۲۱ جایگزین آنگ لی فیلمساز مشهور شده بود. او در طول دوران ریاست خود بر حفظ استقلال و بی‌طرفی اسب طلایی و در عین حال حمایت از فیلمسازان نوظهور در صحنه بین‌المللی تأکید کرد.

لی در بیانیه‌ای گفت: پس از سال‌ها تأمل و مشاهده، معتقدم که اسب طلایی باید نوآور و پرانرژی بماند، و رئیس آن نیز باید همینطور باشد. کاندیدایی که به ذهنم رسید چانگ چن بود که دستاوردهای سینمایی‌اش گویای همه چیز است و توانایی‌اش در تکامل با زمانه نادر است.

لی گفت آنگ لی هم به شدت از این انتخاب حمایت کرده است.

چانگ اولین بازی خود را در فیلم «یک روز تابستانی روشن‌تر» ساخته ادوارد یانگ در سال ۱۹۹۱ انجام داد. او تاکنون ۶ بار نامزد جایزه اسب طلایی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شده که از این میان ۲ جایزه را برده است که شامل بازی برای فیلم «روح» در سال ۲۰۲۱ و «لوی خوش‌شانس» در سال ۲۰۲۵ می‌شود. بازی او در «لوی خوش‌شانس» همچنین نامزدی جوایز فیلم مستقل اسپیریت امسال را هم به دست آورد.

این بازیگر با برخی از برترین کارگردان‌های آسیا، از جمله هو شیائو-شین، ادوارد یانگ، آنگ لی، وونگ کار وای، تیان ژوانگ-ژوانگ، جان وو و چونگ مونگ-هونگ همکاری کرده و بازیگر فیلم‌هایی چون «تل‌ماسه: قسمت اول» ساخته دنی ویلنوو، «آقای لانگ» ساخته سابو و «نفس» ساخته کیم کی-دوک بوده است.

چانگ که ۴۹ ساله است با اشاره به دهه‌ها تعهد خود به اجرا و هنرهای تجسمی، به نمایشی به کارگردانی سیلویا چانگ برای بنیاد گاش به عنوان الهام‌بخش پذیرش این نقش اشاره کرد. او همچنین به «فارست گامپ» اشاره کرد و گفت: شاید، مثل «فارست گامپ»، باید به دویدن ادامه دهم. امیدوارم اسب طلایی بعدی، همانطور که همیشه بوده، به روح خود وفادار بماند و ما با هم به سوی روزی حتی روشن‌تر بدویم.