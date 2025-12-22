به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، فریبا شایگان رئیس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نسبت به انباشت بیسابقه مشکلات اقتصادی و ساختاری آزمایشگاهها هشدار داد و اظهار داشت: متأسفانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی امروز در یکی از سختترین مقاطع تاریخ خود قرار دارند. از یکسو با معوقات طولانیمدت بیمهها مواجه هستیم که در برخی موارد به بیش از ۶ تا ۹ ماه رسیده و از سوی دیگر، مابهالتفاوت ارز ترجیحی تجهیزات و کیتهای آزمایشگاهی علیرغم وعدههای مکرر، عملاً پرداخت نشده است. این وضعیت، آزمایشگاهها را در تنگنای شدید نقدینگی قرار داده و ادامه ارائه خدمات استاندارد را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: آزمایشگاهها برخلاف بسیاری از مراکز درمانی، امکان تعلیق خدمات یا کاهش فعالیت ندارند. آزمایشگاه، خط اول تصمیمگیری بالینی است و هرگونه اختلال در آن، مستقیماً سلامت مردم را هدف قرار میدهد. با این حال، آزمایشگاهها ناچارند با منابع مالی محدود، هزینههای سنگین خرید کیت، مواد مصرفی، تجهیزات، حقوق نیروی انسانی متخصص و هزینههای جاری را تأمین کنند؛ آن هم در شرایطی که مطالبات آنها ماهها پرداخت نمیشود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به کمبود و نایابی برخی کیتهای حیاتی تصریح کرد: عدم پرداخت مابهالتفاوت ارز ترجیحی، عملاً زنجیره تأمین کیتها و مواد آزمایشگاهی را مختل کرده است.
شایگان ادامه داد: واقعیت این است که آزمایشگاهها سالهاست با تعرفههای غیرواقعی و فاصله معنادار میان هزینه تمامشده و تعرفه مصوب فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، انباشت معوقات بیمهای و عدم اجرای تعهدات ارزی، عملاً تابآوری این مراکز را به مرز هشدار رسانده است. اگر این روند اصلاح نشود، شاهد کاهش کیفیت خدمات، فرسودگی نیروی انسانی متخصص و حتی تعطیلی تدریجی برخی آزمایشگاهها خواهیم بود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با تأکید بر نقش حاکمیتی دولت در حفظ زیرساخت تشخیص کشور گفت: آزمایشگاه تشخیص پزشکی یک بنگاه اقتصادی صرف نیست؛ بلکه بخشی از امنیت سلامت کشور است. انتظار ما این است که سازمانهای بیمهگر، وزارت بهداشت و نهادهای تصمیمگیر، با نگاهی واقعبینانه و مسئولانه، پرداخت منظم مطالبات، تسویه معوقات، جبران واقعی مابهالتفاوت ارز ترجیحی و بازنگری فوری تعرفهها را در اولویت قرار دهند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارائه راهکارهای کارشناسی، هشدار میدهد که ادامه وضعیت فعلی، نهتنها آزمایشگاهها، بلکه کل نظام تشخیص و درمان کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. حفظ کیفیت، دسترسی عادلانه و پایداری خدمات آزمایشگاهی، نیازمند تصمیمات فوری، شجاعانه و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است.
نظر شما