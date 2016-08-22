سفر رئیس سازمان محیط زیست به گلستان/ محیط بانان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، اسماعیل مهاجر گفت: نشست مدیران کل حفاظت محیط‌ زیست کشور درتاریخ دوم شهوریور در استان گلستان برگزار می‌شود و افتتاحیه این نشست ساعت ۸ صبح روز سه شنبه خواهد بود.

وی از سفر رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به استان گلستان سفر خبر داد و افزود: دکتر ابتکار به عنوان نماینده هیات دولت در استان گلستان به همراه نماینده ولی فقیه، استاندار گلستان، اعضای شورای اداری و مدیران کل حفاظت محیط زیست کشور پروژه های هفته دولت در استان را به طور متمرکز افتتاح خواهد کرد.

مهاجر تصریح کرد: بازدید از پارک ملی گلستان، بازدید از منطقه پیشنهادی پناهگاه حیات وحش هیرکانیا، دیدار با تشکل های محیط زیست و مصاحبه زنده تلویزیونی از برنامه های سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان با بیان اینکه اختتامیه نشست مدیران کل حفاظت محیط‌ زیست با معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در عصر روز سوم شهریور برگزار می شود، تصریح کرد: در روز چهارم شهریور بازدیدی از بندر ترکمن و جزیره آشوراده برای مدیران تدارک دیده شده است که از نزدیک با این جزیره شمال کشور آشنا شوند.

تجلیل از محیط بانان با حضور مشاور مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان

جلسه تجلیل از محیط بانان در مرکز اداری پارک ملی گلستان با حضور مشاور مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، معاون توسعه مدیریت ومنابع و جمعی ار محیط بانان و پرسنل اداری برگزار شد.

سلیمان قربان زاده، رییس پارک ملی گلستان گفت: محیط بانان پاسداران گمنام طبیعت هستند که زحمات وتلاش بی دریغ آنان کمتر در جامعه احساس می شود آنان برای انجام وظایفشان و نیل به اهداف سازمانی از بهترین و عزیزترین سرمایه خود که جانشان است گذشت می کنند تا بتوانند از حیات وحش و طبیعت خدادادی و زیستگاه ها پاسداری کنند مصداق آن شهادت سه تن از محیط بانان اخیر که به دست شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیدند. همچنین در پایان از تعدادی از محیط بان های فعال قدردانی شد .