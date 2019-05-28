۲ پیام تسلیت برای درگذشت پرویز بهرام

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیام‌های جداگانه درگذشت زنده یاد پرویز بهرام از صدا پیشگان پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت مرکز گسترش به مناسبت درگذشت پرویز بهرام

استاد پرویز بهرام گوینده فرهیخته سینمای مستند و یکی از دوبلورهای توانای سینمای ایران که صدای جاودانی‌اش در ذهن همه مخاطبان جای گرفته است، در سن ۸۵ سالگی بدرورد حیات گفت.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، درگذشت این بزرگمرد عرصه گویندگی که همواره ایفاگر نقش اول پروژه‌های فرهنگی نظیر «جاده ابریشم» بود را به جامعه سینمای مستند تسلیت گفته، برای روح بلند آن مرحوم علو درجات الهی مسئلت می‌نماید.

پرویز بهرام اهل هنر بود و هیچگاه صدای آسمانی خود را هزینه تبلیغات و گذران زندگی نکرد تا با قلب خود به گویندگی فیلم‌های مستند بپردازد و در آثار سینمایی مهمی نظیر «اتللو»، «ژولیوس سزار»، «هنری هشتم»، «بینوایان»، «جنگ و صلح»، روی هنر بازیگران بزرگی چون سرلارنس اولیویه، اورسن ولز، کرک داگلاس، آنتونی هاپکینز و سرگئی باندارچوک (بازیگر- کارگردان) صداپیشگی کند.

به این معنا، جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» در پنجمین دوره برپایی این رویداد بزرگ سینمای مستند ایران در سال ۱۳۹۰، با اهدای تندیس فیروزه‌ای «سینماحقیقت» از استاد پرویز بهرام تقدیر بعمل آورد.

وی صبح روز ۲۱ ماه رمضان ۱۴۴۰ هجری قمری برابر با ۵ خرداد ۱۳۹۸ هجری شمسی در سن ۸۵ سالگی، پس از ۵ سال مبارزه با بیماری سرطان، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

یادش گرامی و نامش جاوید باد.

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

همچنین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، درگذشت «پرویز بهرام» دوبلور پیشکسوت، گوینده رادیو و بازیگر تئاتر را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت «علیرضا تابش» مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به شرح زیر است:

«استاد «پرویز بهرام» یکی از چهره‌های ماندگار و فراموش نشدنی هنر دوبلاژ به خاطره‌های ازلی پیوست. طنین صدای جاودانه و نادر این هنرمند وارسته در یاد و خاطر مردم و هنردوستان ماندگار خواهد ماند و آثار به جای مانده از وی میراثی به یاد ماندنی خواهد بود.

درگذشت استاد پرویز بهرام از پیشکسوتان عرصه دوبله ایران را به خانواده گرامی ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض کرده و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، علو درجات و آرامش ابدی مسئلت می‌نمایم.»

این هنرمند، چند سالی هم به عنوان بازیگر، صحنه تئاتر را تجربه کرده بود. از کارهای شاخص وی می‌توان به گویندگی در مجموعه مستند «جاده ابریشم» و گویندگی به جای شخصیت «کارآگاه کاستر» اشاره کرد.

پرویز بهرام متولد ۱۳۱۲، صبح امروز -دوشنبه- ششم خرداد در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.