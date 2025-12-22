بورس تحصیلی «دیوار بزرگ چین» با حمایت یونسکو برای ارشد و دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، طبق اعلام اداره کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان، بورس تحصیلی دولت چین در قالب برنامه بورس «دیوار بزرگ چین» برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در سال ۲۰۲۶ منتشر شد.
این بورس، با حمایت مالی یونسکو، مجموعاً ۷۵ کمکهزینه را در رشتههای مختلف تحصیلی ارائه میدهد که شامل فرصت مطالعاتی یکساله و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) است.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط اخذ پذیرش، اینجا کلیک کرده و اطلاعات لازم را از لینکهای زیر دریافت کنند.
- سایت ثبت نام: [UNESCO Great Wall Fellowship](https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall)
- سایت ارزشیابی دانشگاهها: [grad.saorg.ir](https://grad.saorg.ir)
