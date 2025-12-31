بورس تحصیلی خارج از کشور فعال نشد؛ فرصت مطالعاتی ۶ ماهه ادامه دارد

سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بورسهای تحصیلی خارج از کشور اظهار کرد: در حال حاضر بورس تحصیلی خارج از کشور نداریم.
وی افزود: تنها بورسی که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده، فرصت مطالعاتی ششماهه است که انشاءالله همچنان ادامه خواهد داشت.
حبیبا با اشاره به تلاش سازمان امور دانشجویان برای گسترش فرصتهای آموزشی در رشتههای نوظهور گفت: در برخی رشتههای جدید، پیشنهاد دادهایم که در صورت اختصاص بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، بتوانیم امکان ایجاد بورس تحصیلی خارج از کشور را فراهم کنیم.
وی افزود: تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، بهویژه دانشجویان دوره دکتری، قادر خواهند بود از فرصت مطالعاتی ششماهه خارج از کشور بهرهمند شوند.
رئیس سازمان امور دانشجویان پیشتر اعلام کرده بود فرصت مطالعاتی که پیش از این متوقف شده بود، مجدداً فعال شده است.
وی تأکید کرد: شایعاتی مبنی بر عدم پذیرش درخواستهای دانشجویان برای این دوره ششماهه صحت ندارد؛ سازمان امور دانشجویان با تقاضای دانشجویان دکتری در هر رشته برای گذراندن دوره مطالعاتی ششماهه در دانشگاههای معتبر دنیا موافقت میکند.
حبیبا هدف از اجرای برنامه فرصت مطالعاتی خارجی را آشنایی دانشجویان با روشهای نوین علمی و پژوهشی دانسته و عنوانکرده بود با این طرح، تعاملات علمی و بینالمللی میان دانشجویان و اساتید برقرار میشود و امکان استفاده از منابع و ظرفیتهای موجود در دانشگاههای معتبر جهان فراهم خواهد شد.
وی در پایان اعلام کرده بود: بهدنبال آن هستیم که دانشجویان با مرزهای دانش و تحولات علمی روز دنیا آشنایی بیشتری پیدا کنند تا بتوانیم از طریق دیپلماسی علمی، راهکارهای مؤثری برای ارتقای سطح علمی کشور فراهم آوریم.
