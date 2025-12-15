به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری صبح دوشنبه در همایش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» اظهار کرد: سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و مدرسه سازی سرمایه گذاری برای پیشرفت و امنیت جامعه است.
وی با اشاره به برگزاری همایش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» در شهرستان اردبیل گفت: این اقدام فرهنگی ملی پلی برای توسعه عدالت پایدار آموزشی است.
فرماندار اردبیل گفت: خیران قهرمانان توسعه فضاهای آموزشی هستند که با مشارکت در مدرسه سازی اقدامی ماندگار انجام میدهند که قابل تقدیر و قدردانی است.
قلندری با اشاره به مشارکت خوب مردم و خیران در امر مدرسه سازی در شهرستان اردبیل گفت: از خانوادهها و مردم شریف شهرستان تقاضا داریم همچنان در این امر خیرخواهانه مشارکت داشته باشند چرا که این مدرسهها و کلاسهای درس، امیدها و فرداهای روشن کشور را رقم میزنند.
گفتنی است در این همایش از دانش آموزان تجلیل شد.
