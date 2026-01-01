نخواندن ابلاغیه سامانه ثنا عواقب حقوقی دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا جایگزین ابلاغ‌های سنتی و کاغذی شده و امروزه یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی میان قوه قضائیه و شهروندان به شمار می‌رود. آشنایی با اصول و قواعد

مشاهده این ابلاغیه‌ها می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند تضییع حقوق قانونی یا از دست دادن مهلت‌های مهم جلوگیری کند. در همین راستا، نکات زیر حائز اهمیت است:

ابلاغ قانونی با ورود به حساب کاربری

به محض آنکه یک ابلاغیه به حساب کاربری اشخاص در سامانه ثنا وارد شود، آثار قانونی آن اعمال خواهد شد. این امر حتی در صورتی که کاربر ابلاغیه را باز نکند یا آن را مشاهده نکند نیز صادق است. بنابراین تاریخ ورود ابلاغیه به سامانه، تاریخ ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.

مشاهده ابلاغیه به منزله حضوری بودن رأی

اگر مخاطب یکی از ابلاغیه‌های مهم مانند دادخواست، وقت جلسه دادرسی یا رأی صادره را مشاهده کند، رأی نسبت به او حضوری محسوب می‌شود. در نتیجه، فرد حق واخواهی نخواهد داشت؛ حتی اگر در جلسات دادگاه حاضر نشده باشد.

اقدام فوری پس از دریافت ابلاغیه

چنانچه ابلاغیه شامل الزام به انجام کاری در مهلت مشخص باشد، کاربر باید در اولین فرصت ابلاغیه را دریافت و چاپ کرده و با مراجعه به مرجع ذی‌صلاح، اقدامات لازم را انجام دهد تا حقوق قانونی او تضییع نشود.