درخواست کاهش ساعت کار پرستاران در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه‌ای به طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، عنوان داشت: با عنایت به بخشنامه کاهش ساعت کار کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی از اول دی ماه و پیرو مذاکرات گذشته در رابطه با عدم امکان کاهش ساعت کار کارکنان بالینی از جمله پرستاران، خواهشمند است دستور فرمائید تا اقدامات لازم را در جهت نحوه محاسبه کاهش ساعت کار کارکنان بالینی در زمان اجرای بخشنامه انجام و از نتیجه این سازمان را مطلع بفرمایند.

با توجه به تجربه گذشته در تعطیلی پنجشنبه‌ها، عدم تعیین تکلیف شفاف این موضوع می‌تواند نگرانی‌های جدی را در بین کارکنان ایجاد نماید.

در همین حال، علاالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ۲۴ آذر ۱۴۰۴، با ابلاغ بخشنامه‌ای ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است؛ این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمت‌رسانی به مردم اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

همچنین در بخش دیگر این بخشنامه اشاره شده؛ ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست. همچنین با توجه به لزوم جبران ساعات کار موظفی کارکنان، مابقی ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و از طریق دورکاری جبران خواهد شد.