همایش ملی جوانی جمعیت در سپاه پاسداران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی جوانی جمعیت صبح امروز دوشنبه (۱ دی ۱۴۰۴) در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و تأکید بر اهمیت جوانی جمعیت به عنوان یک راهبرد ملی برگزار گردید، حجتالاسلام والمسلمین حسین طیبیفر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار سعید فرجیانزاده معاون هماهنگکننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار حسن نقیزاده معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضور داشتند.
این همایش در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده، بر لزوم اقدامات جهادی برای مقابله با بحران پیری جمعیت و ترویج سبک زندگی اسلامی در زمینه ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از پیشگامان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در سالهای اخیر موفقیتهای چشمگیری در افزایش نرخ فرزندآوری کارکنان خود کسب کرده و الگویی برای سایر دستگاهها شده است.
