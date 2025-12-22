یک راهدار خراسان رضوی در اثر سانحه رانندگی جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: راهدار گرانقدر «محب علی ظل میرشاه» که پیش از این در جریان عملیات راهداری در کنارگذری شمالی مشهد در سانحه رانندگی آسیب دیده بود، امروز دوشنبه براثر شدت صدمات و جراحات درگذشت.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی بیان کرد: این همکار گرانقدر که در حوزه راهداری شهرستان مشهد و حدود ۱۰ روز قبل در اثر سانحه رانندگی دچار آسیب شده بود، امروز تشییع و خاکسپاری میشود.
وی اظهار کرد: همچنین «علی اصغر سمیعی زاده» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای سبزوار جمعه گذشته (۲۸ آذرماه) در مسیر جاده سبزوار - بردسکن حین رسیدگی به امور مردم، براثر رخداد حادثهای دچار آسیب شدید از ناحیه پا شد.
شهامت با بیان اینکه یکم دی ماه را به عنوان روز راهدار گرامی میداریم، ادامه داد: روز راهدار، نمادی از تلاشهای بیوقفه راهدارانی است که در سختترین شرایط جوی، ضامن ایمنی و پایداری شبکه راههای کشور هستند، این بهانه فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدتهای این عزیزان است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ راهدار در ۳۴ اداره و یا نمایندگی راهداری در شهرستانهای خراسان رضوی فعالیت دارند.
نظر شما