تردد در تمامی محورهای خراسان جنوبی روان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، اسداله جلال زاده بیان کرد: در پی بارش باران و برف در شبانه روز گذشته و کاهش دید افقی با کندی تردد در برخی محورها مواجه بودیم که محور سربیشه - ماهیرود به دلیل طغیان رودخانه مسدود و با تلاش بی وقفه عوامل راهداری بازگشایی شد.

وی افزود: با توجه به هشدار هواشناسی، برنامه‌ریزی لازم برای استقرار راهداران و ماشین‌آلات راهداری و فعال سازی قرارگاه استانی راهداری زمستانی با اولویت محورهای اصلی و شریانی استان، از روز گذشته صورت پذیرفت که با برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی به‌موقع مانع از انسداد راه‌های استان شد.

جلال زاده با بیان اینکه ۷۲ راهدار استان در قالب تیم‌های راهداری طی این مدت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را انجام داده‌اند، تصریح کرد: ۵۱ دستگاه ماشین آلات راهداری در سطح استان و ۱۹ باب راهدارخانه مشغول خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای و هم استانی‌ها هستند.

وی ادامه داد: محورهای مواصلاتی استان از طریق بیش از ۳۷ دوربین نظارتی به صورت آنلاین توسط همکاران حاضر در مرکز مدیریت راه‌های این اداره کل رصد و پایش شده و به محض تغییرات جوی اقدامات پیشگیرانه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

جلال زاده یادآور شد: بیشترین بارش برف در محور سرایان - کاخک و بارش باران در اغلب محورهای استان را داشته‌ایم که به همت راهداران استان در حال حاضر تردد در تمامی محورها برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی اضافه کرد: راهداران با تلاش بی‌وقفه طی ساعات دیشب تاکنون مشغول پاک‌سازی و بازگشایی محورها هستند و برف‌روبی در راه‌های فرعی و روستایی استان توسط تیم‌های راهداری در حال انجام است.

جلال زاده افزود: با توجه به لغزندگی فعلی سطح راه‌های استان از تمامی رانندگان خواهشمند است با رعایت نکات ایمنی، سوخت کامل و تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی اقدام به تردد کنند و قبل از اقدام به سفر با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت جاده‌های استان مطلع شوند.