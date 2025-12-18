به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست با تاکید بر ضرورت توجه به اصول رانندگی به‌ویژه در شرایط جوی خاص و بارش برف اظهار کرد: از روز گذشته تا کنون با آغاز بارش‌ها در استان، هشت نفر از اهالی بومی شهرستان‌های مرزی تربت جام و سرخس به دلیل بی‌توجهی به شرایط جوی، لغزندگی جاده‌ها و رعایت نکردن قوانین رانندگی در حوادث جاده‌ای جان باختند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: دیروز یک سانحه بین ۲ خودرو سواری و پیکان وانت در جاده فرعی و روستایی تربت جام رخ داد که متأسفانه پنج نفر از اهالی محلی در این حادثه فوت شدند و علت این حادثه انحراف به چپ سواری و عدم توجه به شرایط محیطی و لغزندگی جاده بوده است.

وی ادامه داد: در حادثه دیگر باز هم انحراف به چپ خودروی سمند و تصادف با تریلر در جاده شهرستان مرزی سرخس سه قربانی گرفت که شرایط جوی نیز در این حادثه مؤثر بوده است.

میش مست ضمن تاکید بر پرهیز شهروندان از سفرهای جاده‌ای غیرضروری اضافه کرد: متأسفانه در حالی که همه همکاران و نیروهای امدادی استان در حال خدمت برای تردد ایمن و بازگشایی مسیرهای جاده‌ای اصلی استان بودند این تصادفات تلخ در مسیرهای فرعی، روستایی و مرزی رخ داده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در ۲ روز اخیر تصادف خاصی توسط رانندگان زائر و مسافر و نا آشنا به جاده‌های استان را شاهد نبودیم اما متأسفانه رانندگانی که روزانه در مسیرهای آشنا و محلی تردد داشتند، به دلیل عدم درک شرایط جوی و رعایت قوانین دچار حوادث پر تلفات رانندگی شدند.