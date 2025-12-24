آغاز طرح راهداری زمستانی خراسان جنوبی با حضور ۳۸۸ نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح چهارشنبه در رزمایش ترافیکی طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۴ در این استان اعلام کرد: طرح راهداری زمستانی خراسان جنوبی از ۲۰ آذر آغاز و تا ۲۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با شروع این طرح، حضور گسترده دستگاههای خدمترسان و امدادی در جادهها و محورهای مواصلاتی استان تضمین میشود، افزود: ۳۸۸ نفر نیروی راهدار و ۲۶۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در این طرح مشارکت دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا، ۳۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری و ۳۸ مجتمع خدماتی رفاهی آماده ارائه خدمت به مسافران هستند.
جلالزاده از دپوی ۱۲ هزار تن شن و نمک در نقاط حساس و گردنههای استان خبر داد و تاکید کرد: کلیه نیروها در قالب گشتهای راهداری، آماده خدمترسانی به هموطنان هستند.
وی از انجام اقدامات گسترده در راستای مدیریت بحران زمستانی خبر داد و افزود: این مدیریت شامل بهسازی پلها، تمهیدات لازم برای جلوگیری از انسداد راهها، تامین و آمادهباش ماشینآلات، تجهیز پایگاهها و نگهداری از ساختمانهای راهداری میشود.
جلالزاده با تأکید بر نقش این اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث جادهای و تسهیل تردد زمستانی، گفت: از همه مسافران و رانندگان خواستاریم با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای راهداری، سفرهای ایمن و آرامی داشته باشند.
