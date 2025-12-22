باند سارقان منزل در کرج متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهرستان کرج، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگردهای پلیسی به سرنخ‌هایی از سارقان رسیده و سرانجام پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۴ سارق را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز تصریح کرد: این سارقان به صورت پیاده و در قالب تیم ۲ یا ۳ نفره اقدام به شناسایی منازل خالی از سکنه و سرقت از آن می‌کردند که در نهایت به دام افتادند.

سرهنگ شجاعی متذکر شد: تا کنون ۲۵ نفر از مالباختگان پرونده شناسایی و تلاش برای شناسایی سایر مالباختگان همچنان ادامه دارد.