دستگیری سارقان منزل در البرز

سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در محدوده شاهین ویلا و حیدرآباد شهر کرج با یک شیوه و شگرد مشترک، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات پلیسی و شناسایی سارقان دخیل در این سرقت‌ها، طی یک عملیات غافلگیرانه ۳ سارق سابقه دار توسط کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه متهمان از افراد سابقه دار و حرفه‌ای در حوزه سرقت هستند، گفت: سارقان تاکنون به ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به شیوه و شگرد این سارقان، گفت: این سارقان با استفاده از شاه کلید وارد منازل شهروندان شده و پس از سرقت اموال با ارزش منازل، با استفاده از خودروهای پلاک مخدوش متواری می‌شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از شناسایی مالباختگان پرونده، این افراد به همراه متهمان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.