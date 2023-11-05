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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

رئیس پلیس آگاهی البرز خبر داد؛

دستگیری سارقان منزل در البرز

دستگیری سارقان منزل در البرز

کرج- رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: باند ۳ نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار منزل در محدوده شاهین ویلا شهر کرج دستگیر و به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در محدوده شاهین ویلا و حیدرآباد شهر کرج با یک شیوه و شگرد مشترک، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات پلیسی و شناسایی سارقان دخیل در این سرقت‌ها، طی یک عملیات غافلگیرانه ۳ سارق سابقه دار توسط کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه متهمان از افراد سابقه دار و حرفه‌ای در حوزه سرقت هستند، گفت: سارقان تاکنون به ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به شیوه و شگرد این سارقان، گفت: این سارقان با استفاده از شاه کلید وارد منازل شهروندان شده و پس از سرقت اموال با ارزش منازل، با استفاده از خودروهای پلاک مخدوش متواری می‌شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از شناسایی مالباختگان پرونده، این افراد به همراه متهمان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5930879

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