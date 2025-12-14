به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت اله شجاعی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت از آنها بهصورت جیببری در منطقه جنوب شهرستان کرج، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در این خصوص تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان انجام گرفت و با تلاش کارآگاهان اعضای باند حرفهای ۳ نفره متشکل از سه خانم را در شهرستان کرج شناسایی و با هماهنگی قضائی هر ۳ جیببر را دستگیر کردند.
سرهنگ شجاعی اظهار داشت: این افراد تاکنون به ۲۰ فقره جیببری و کش روزنی اعتراف و شاکیان پرونده نیز شناسایی و متهمان پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان در پایان به شهروندان توصیه کرد: از به نمایش گذاشتن محتویات کیف خود در اتوبوسها و مکانهای شلوغ خودداری کرده و از حمل پول نقد پرهیز نمایند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک طی تماس با شماره ۱۱۰ موضوع را در اسرع وقت با پلیس در میان بگذارند.
