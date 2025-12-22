استفاده از ظروف پلاستیکی در سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با ارسال بخشنامهای به مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها، به منظور پرهیز از انجام تشریفات و هزینههای زائد، از تقدیم دسته گل و انجام هرگونه استقبال و تشریفات نظامی در زمان بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقامات سازمان از استانها خودداری شود.
در ادامه انصاری در بخشنامه دیگری به منظور حفاظت از محیط زیست و زیستبومهای طبیعی، کاهش تولید پسماند، ارتقای سلامت عمومی و همچنین الگوسازی برای گروههای مختلف جامعه و سایر بخشهای دولتی و خصوصی، هرگونه استفاده از بطری پلاستیکی آب و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در تمامی امور روزمره، جلسات، برنامهها و مراسم مرتبط با سازمان و ادارات کل اکیداً خودداری و تمامی الزامات مدیریت سبز جلسات به طور کامل رعایت و حتیالامکان از چاپ بنر در مراسم خودداری و به جای آن از پوسترهای الکترونیکی استفاده شود.
نظر شما