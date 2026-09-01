سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به میزبانی ورزشگاه بزرگ نقش‌جهان اصفهان از دیدار حساس شهرآورد پایتخت میان تیم‌های پرسپولیس و استقلال، پلیس راه استان اصفهان تمهیدات ویژه‌ای را برای مدیریت ترافیک و تسهیل در عبور و مرور هواداران و شهروندان اتخاذ کرده است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش ترافیکی اولویت اصلی پلیس در جریان این رویداد ورزشی است، تصریح کرد: بر همین اساس، از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه تا ساعت ۲۴ همان روز، تردد هرگونه وسیله نقلیه سنگین در محورهای منتهی به ورزشگاه نقش‌جهان با ممنوعیت کامل مواجه خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تشریح محدودیت‌های اعمال شده در رینگ‌های پیرامونی ورزشگاه افزود: این ممنوعیت تردد شامل حدفاصل میدان امید (ورودی شمال شهر از سمت خیابان زینبیه) به سمت میدان تاکسیرانی در بلوار آسمان (در هر دو مسیر رفت و برگشت) و همچنین محدوده میدان تاکسیرانی به سمت میدان المپیک در بلوار فرزانگان می‌شود. علاوه بر این، تردد وسایل نقلیه سنگین از پل سلیمان‌خاطر به سمت پل شریعتی و میدان المپیک، و همچنین ورودی آزادراه خاتون‌آبادی و آزادراه شهید رئیسی (فرودگاه) به سمت اصفهان و میدان امید نیز در بازه زمانی تعیین‌شده ممنوع است.

سرهنگ میرزایی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای خودروهای سنگین جهت جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی و سردرگمی رانندگان، خاطرنشان کرد: وسایل نقلیه سنگینی که از محورهای جنوبی کشور به سمت اصفهان تردد می‌کنند، برای دسترسی آسان به مقاصد خود می‌توانند از کمربندی شرق (روبروی سپاهان‌شهر)، آزادراه شهید حجازی، یا مسیر شهرضا، مبارکه و آزادراه شهید کاظمی به سمت تهران و سایر مقاصد استفاده کنند.

وی همچنین خطاب به رانندگان عبوری از شمال به جنوب کشور بیان داشت: خودروهای سنگینی که قصد عبور از شمال به جنوب را دارند نیز می‌توانند از مسیر شرق اصفهان شامل آزادراه کاشان و مورچه‌خورت به سمت آزادراه شهید حجازی و یا از مسیر غربی شهر شامل آزادراه شهید کاظمی و محور مبارکه - شهرضا تردد نمایند. همچنین مسیر آزادراه شهید حجازی و آزادراه شهید رئیسی (اتوبان فرودگاه) برای آن دسته از وسایل نقلیه سنگینی که قصد تردد به سمت شرق استان (نایین) را دارند، به عنوان مسیر تردد در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با قدردانی از همراهی و همکاری مردم، از شهروندان و رانندگان درخواست کرد تا با رعایت کامل محدودیت‌های اعمال شده و استفاده از مسیرهای جایگزین، خادمان خود را در برقراری نظم و امنیت ترافیکی این رویداد یاری کنند و در صورت بروز هرگونه ابهام، با مأموران پلیس مستقر در مسیرها همکاری لازم را داشته باشند.