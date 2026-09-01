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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

امیر جهانشاهی: پدافند هوایی از ارکان اقتدار دفاعی ایران است

امیر جهانشاهی: پدافند هوایی از ارکان اقتدار دفاعی ایران است

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پیامی تأکید کرد: پدافند هوایی با اتکا به ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی کارکنان مؤمن و ولایتمدار خود، همواره یکی از ارکان اقتدار دفاعی ایران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، طی پیامی، سالروز تشکیل پدافند هوایی را به امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام‌علیکم

دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، یادآور نقش راهبردی و تعیین‌کننده این قرارگاه در صیانت از آسمان امن ایران اسلامی و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است.

پدافند هوایی با اتکا به ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی کارکنان مؤمن و ولایتمدار خود، همواره یکی از ارکان اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران بوده و در سال‌های دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف دفاع از میهن، کارنامه‌ای درخشان از ایثار، مجاهدت و جانفشانی را به ثبت رسانده است.

امروز نیز به برکت هدایت‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، تلاش شبانه‌روزی و هوشمندانه رزمندگان پدافند هوایی در کنار سایر نیروهای مسلح، ضامن صیانت از آسمان کشور و استمرار امنیت و آرامش ملت شریف ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی و تبریک این مناسبت به جنابعالی، فرماندهان، مسئولان و آحاد کارکنان غیور قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همرزمان عزیزتان را در مسیر تحقق آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از حریم هوایی کشور مسئلت دارم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ علی جهانشاهی

کد مطلب 6933971
هادی رضایی

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