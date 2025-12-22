اسب افسارگسیخته گرانی در بازار یلدای خراسان شمالی تاخت

خبرگزاری مهر-گروه استانها، محدثه جوان دلویی؛ گرانی تار و پود زندگیها را درنوردیده است. آنقدر به سرعت باد در گوش مردم صدا میزند که برخیها طاقت از دست داده و دیگر سراغ خرید اقلام ضروری هم نمیدوند. اسب گرانی گویا زین پاره کرده و هیچ تدبیری هم نمیتواند افسارش را به دست گیرد. سفره یلدای خیلی از خانوادههای خراسان شمالی دیشب واقعاً خالی بود. اگر سال قبل خبری از یک کاسه آجیل بود. امسال به مدد فشارهای اقتصادی و بی تدبیریها و هزاران موارد دیگر حال خیلیها در دورهمی ها خوب نبود و خیلی از بزرگ و پدربزرگها ناچار شدند از اندوخته روز مبادایشان برای خرید ملزومات شب یلدا استفاده کنند.
خلوتی سوپر مارکت های حاشیه شهر
حوالی خیابان سپیدار سوپر مارکت هایی که در هفته منتهی به یلدا تا پیاده روها را پر از میوه و خوراکیهای شب یلدا کردند، این روزها و شبها خلوت بود.
از فروشنده سوپر مارکتی پرسیدم خوراکی جات شب یلدا دارید؟ گفت: نه متأسفانه قدرت خرید مردم حتی کارمندان هم پایین آمده و امسال فقط تخمه و کمی میوه آوردم.
چهارشنبه بازار بجنورد یعنی خیابان شهید بهشتی جنوبی و خواربارفروشیها پر از رفت و آمد است اما شهروندان اغلب در حال قیمت کردن اقلام بودند.
دریغ از پارسال
شیدا منش بازنشسته یکی از ادارت به خبرنگار مهر میگوید: سال به سال دریغ از پارسال شدهایم. هزینه خرید برنج و گوشت و ملزومات زندگی یک طرف همین خرید برای شب یلدا یک طرف. میوهها که سرسام آور افزایش داشته و الان فقط توانستیم تخمه وشکلات و یک جعبه شیرینی آن هم سرجمع یک میلیون تومان شد، فقط برای شب یلدا تهیه کنیم.
رشیدی به اتفاق همسرش در چهارشنبه بازار در حال خرید است هم میگوید: مدیران فقط اعلام میکنند باید بازار کنترل شود خوب بپرسید چگونه باید کنترل شود و بازار پر از فراوانی است اما قیمتها به گونهای است که نمیتوان بیشتر از دو کیلو میوه خرید.
او اضافه میکند: کدوحلوایی از هفته گذشته تا الان از کیلویی ۳۰ هزار تومان ۴۷ هزار تومان شده است.
زاهدی بانوی خانه دار به خبرنگار ما میگوید: پدر و مادرم از کار افتاده و بیمار هستند به خواهران و برادران گفتم امسال هرکدام وسیلهای تهیه کنید و به منزل پدر و مادر بیاوریم تا شرمنده عروس و دامادها نشوند.
او اضافه میکند: بازهم هرکدام حدود یک میلیون تومان میوه و خوراکی جات تهیه کردیم که واقعاً آخر ماه بود و برایمان مقدور نبود.
شب یلدای ما بعد واریز حقوق
وحدانی کارمند یکی از ادارههای استان میگوید: حقوق من فقط ۲۰ میلیون تومان است وهرماه هزینههای جانبی زندگی و مدرسه فرزندانم یک طرف خرید وسایل شب یلدا هم یک طرف که امسال به خانوادهام گفتم صبر کنید حقوق دی ماه واریز شود آخر هفته برایتان خرید میکنم.
شب چلگی های پر زرق وبرق عروسها
یکی از شهروندان هم مراسم شب چله این شبها همزمان با آغاز ماه پرفیض رجب بساط ازدواج و بردن شب چلگی برای عروسها در خراسان شمالی به راه است اما بالا رفتن قیمت طلا و ملزومات دیگر باعث سردرگمی جوانان و تازه ازدواج کردهها شده است.
عفت ربانی برای عروسش در حال خرید لباس و پالتو است که به خبرنگار مهر میگوید: با خانواده عروسم صحبت کردیم در حد توانمان هدایایی به رسم شب یلدا واعیاد ماه رجب تهیه کنیم آنها هم پذیرفتند اما تا الان فقط ۱۰ میلیون تومان هزینه یک کیسه برنج و مرغ ومیوه و شیرینی شده است و برایم پسرم واقعاً پرداخت این هزینهها سخت است.
اما متأسفانه چشم وهم چشمیها به گونهای است که برخی از خانوادهها بشدت درگیر رسوم شب چله شدند.
به گونهای که برای برخیها در این شبها با برگزاری مراسم پر رزق و برق و اطراف و مهمانیهای مفصل و هزینه عکاسی و فیلم برداری با دکور یلدایی سر از چند صد میلیون تومان درآورده است.
دستان خالی خیریهها
اما گرانیها کار خیریهها را هم سخت کرده است. آنانی که هرسال با کمک خیران میوه واقلام خوراکی تهیه و در اختیار نیازمندان قرار میدادند.
بابایی هرسال برای خیریه محله شأن و نیازمندان میوه تهیه میکند هم به خبرنگار مهر میگوید: قیمتها متفاوت است هر منطقه شهر یک نرخ دارد موز به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسید وانار به کیلویی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و سیب به ۸۰ تا ۱۰۰ و قیمت آجیل هم از یک میلیونتومان به بالا رسید.
او اضافه میکند: اما ناچار شدیم از کسبه مورد اعتماد و آشنا نسیه بگیریم و برای برخی میوهها چک پرداخت کردیم که امیدواریم بتوانیم تا بهمن ماه هزینهها را پرداخت کنیم.
مقیمی مدیر یک خیریه دیگر هم عنوان میکند: متأسفانه امسال فقط به دو خانواده نیازمند در حد ۲ کیلو میوه توانستیم بدهیم و بقیه کمکها را برای درمان بیماران نیازمند هزینه کردیم.
بازدید استاندار خراسان شمالی از بازار یلدا
شب گذشته استاندار خراسان شمالی معاونان و مدیران را به یک خط کرد و به دل شهر رفت تا از نزدیک اوضاع خرید و فروشها را ببیند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان میکند: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، استاندار خراسان شمالی از نزدیک در جریان وضعیت تأمین و قیمتگذاری اقلام پرمصرف این شب قرار گرفت.
مهدی کرامتی میافزاید: این بازدید میدانی با هدف ایجاد آرامش در بازار، کنترل قیمتها و جلوگیری از هرگونه تخلف صنفی انجام شد و روند عرضه میوه، خشکبار و سایر کالاهای مورد نیاز شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل صمت با بیان اینکه در گفتوگو با کسبه و شهروندان، بر تشدید نظارتها در مناسبتهای خاص تأکید کردیم، اظهارمی دارد: حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بهویژه در شبهایی که با فرهنگ و سنت مردم گره خورده است، از اولویتهای مدیریت استان بهشمار میرود.
مهدی کرامتی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار شب یلدا، اظهار میدارد: این بازدید در راستای اطمینانبخشی به شهروندان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام شد و نظارتها تا پایان ایام مناسبتی ادامه خواهد داشت.
تشکیل ۲۶۲ پرونده تخلف
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از اجرای زودهنگام طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا از ابتدای آذرماه میگوید و میافزاید: در قالب این طرح، بیش از یکهزار و ۵۰ مورد بازرسی از سطح بازار استان انجام شده که منجر به تشکیل ۲۶۲ پرونده تخلف شده است.
مهدی کرامتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: با هدف تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح نظارتی شب یلدا را زودتر از موعد آغاز کردیم تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود. تمرکز اصلی بازرسیها بر اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله میوه، شیرینی، شکلات و آجیل بوده است.
اسب گرانیها بر سفره مردم خراسان شمالی از همه طرف میتازد و این نظارتها هم نتوانسته باری از روی دوش مردم نجیب استان بردارد.
نظر شما