به گزارش خبرنگار مهر، علی فروتن ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از فعالیت‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از انقلاب، گفت: من، آقای گلی و آقای مسلمی با تریلی کانون به شهرهای مختلف ایران سفر می‌کردیم و نمایش اجرا می‌بردیم. در جاهایی که امکان تردد نبود، حتی با آمبولانس می‌رفتیم.

بازیگر سینما و تئاتر افزود: وقتی به برخی مناطق می‌رسیدیم، می‌دیدیم پیش از ما دوستان کتابخانه های سیار روستایی حضور دارند و مشغول توزیع کتاب هستند.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار این کتابخانه‌ها افزود: عجیب است که برخی با ادامه این فعالیت‌ها مخالفت می‌کنند. در کوچک‌ترین روستاها، مربیان کتابخانه‌های سیار کتاب‌ها را در خورجین می‌گذارند و کیلومترها در مسیرهای کوهستانی پیاده‌روی می‌کنند تا کتاب به دست کودکان برسد. چرا باید چنین حرکتی متوقف شود و گفته شود که این کار بازدهی ندارد؟

این هنرمند پیشکسوت خاطرنشان کرد: کار فرهنگی برای کودکان زمان بر است و نیاز به صبر و فرهنگ سازی دارد. کودکی که از شش یا هفت‌سالگی در کانون پرورش فکری رشد می‌کند، در آینده به انسانی خلاق تبدیل می‌شود. در این فضا، کودک مفاهیمی چون زندگی، صداقت، عشق، احترام به والدین و درک بزرگ‌ترها را می‌آموزد که اساس تربیت واقعی است.

فروتن با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در فرهنگ ایرانی گفت: قصه ریشه در وجود مردم ایران دارد. ادبیات شفاهی همواره در میان ایرانیان محبوب بوده است؛ از شب‌های یلدا گرفته تا قهوه‌خانه‌ها. نقال‌ها با مهارت قصه را زنده نگه می‌داشتند و حتی مردم با حمایت مالی، ادامه روایت بخش‌های مهم داستان را به شب‌های بعد واگذار می‌کردند.

وی در پایان سخنان خود خطاب به پدران تأکید کرد: بهترین قصه‌گوی شبانه برای کودکان، پدرها هستند. شب‌ها هنگام خواب، کتاب به دست بگیرید، ورق بزنید و با نوانس صدای خود قصه بخوانید. این کار باعث می‌شود کودک با کتاب انس بگیرد و مسیر درست زندگی را بیاموزد.