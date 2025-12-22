به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی اظهار داشت: فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، از امروز یکم دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. این اقدام، فرآیند محاسبه مالیات را کاملاً سیستمی کرده و شفافیت در زنجیره اقتصادی را افزایش میدهد.
برزگری خاطرنشان کرد: این الزام، در راستای شفافسازی کامل زنجیره تراکنشهای اقتصادی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی وضع شده است. محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی، از امروز شامل حال کلیه اشخاص و فعالان اقتصادی است که در ۱۰ مرحله فراخوان قبلی سازمان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مورد فراخوان قرار گرفتهاند.
وی افزود: مهمترین الزام برای فعالان اقتصادی این فاز جدید این است که برای محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، تمامی خریدهای ایشان باید مستند به صورتحسابهای الکترونیکی باشد و از این تاریخ به بعد، صورتحسابهای کاغذی آنها رسیدگی نشده و به آنها اعتبار ارزش افزوده تعلق نخواهد گرفت.
برزگری در ادامه به پایان اعتبار صورتحساب کاغذی و رایگان بودن خدمات شرکتهای معتمد اشاره کرد و افزود: هر مودی که از خدمات شرکتهای معتمد بهرهبرداری و استفاده کند، صدور صورتحساب الکترونیکی برای وی رایگان خواهد بود.
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: اکنون از نگاه ما فعالان اقتصادی در زمان فروششان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و صورتحسابهای کاغذی از امروز یکم دی ماه، رسماً حذف شده است.
وی به نقش نظارتی شهروندان و اعتبار رسید کارتخوان هم اشاره کرد و گفت: شهروندان حتماً اگر مراجعه میکنند به جایی که کالا بخرند یا خدمات دریافت کنند، از فروشنده صورتحساب الکترونیکی مطالبه کنند.
برزگری ادامه داد: راحتترین نوع صورتحساب الکترونیکی، صورت حساب الکترونیکی نوع سه یا همان رسید دستگاه کارتخوان است. حداقل شهروند وقتی رسید دستگاه کارتخوان را میگیرد، میتواند یک تطابقگیری انجام دهد.
وی تاکید کرد: این موضوع به ما کمک میکند که آیا رسید دستگاه کارتخوان و نامی که روی آن نوشته شده با فعالیتی که دارد از آن کالا میخرد منطبق هست یا نیست. با این همراهی، به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت.
نظر شما