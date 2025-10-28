به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان و با اشاره به اجرای مرحله نهایی حذف صورتحسابهای کاغذی اظهار داشت: از تاریخ یکم دیماه سالجاری، دیگر صورتحساب کاغذی در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول نخواهد بود و مبنا و ملاک تنها صورتحساب الکترونیکی است. وی تأکید کرد: زمان استفاده از صورتحساب کاغذی تمدید نخواهد شد.
فعلهگری افزود: برنامه هدفمندی برای این امر در سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و در حال اجراست که سه راهبرد اصلی شامل تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی برای مودیان، افزایش عرضه و تقاضا برای صورتحساب الکترونیکی و اطلاعرسانی مؤثر و هدفمند به مودیان را دربرمیگیرد و تغییرات فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین راستا صورت گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: یکی از اقدامات اخیر سازمان در جهت تسهیل امور مودیان، افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ بوده است؛ بهگونهای که اکنون ثبت درخواست مودیان بهصورت غیرحضوری در کارپوشه انجام و پردازش آن بهصورت سیستمی صورت میگیرد و تنها برای تحویل لاشه چک نیاز به مراجعه حضوری به ادارهکل وجود دارد.
وی ادامه داد: تصمیمگیری در خصوص پذیرش درخواست مودیان بهصورت سامانهای انجام میشود و با هماهنگیهای انجامشده با بانک مرکزی، در آینده نزدیک امکان افزایش حد مجاز با ارائه چک الکترونیک نیز فراهم خواهد شد تا دیگر نیازی به مراجعه حضوری حتی برای ارائه لاشه چک نباشد.
فعلهگری تصریح کرد: بررسی و شناسایی صورتحسابهایی که احتمال انحراف دارند بهصورت روزانه انجام میشود و در صورت مشاهده موارد مشکوک، پیامک هشدار برای مودی ارسال میگردد و در موارد حساستر، کارشناسان مرکز ۱۵۲۶ بهصورت تلفنی با مودی تماس میگیرند تا پیش از بروز مشکل، اصلاح رفتار صورت گیرد.
وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی گفت: طبق این قانون، پس از گذشت بیست ماه از لازمالاجرا شدن آن، صورتحساب الکترونیکی شرط پذیرش هزینه قابل قبول خواهد بود؛ بنابراین از اول دیماه سالجاری، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای اعتبار خواهند بود.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: در حال حاضر، بیاعتباری صورتحسابهای کاغذی صرفاً مربوط به بخش ارزش افزوده است؛ بدین معنا که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر صورتحساب کاغذی قابل پذیرش نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه عملی این تصمیم آن است که مودیان در اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۴ که در بهار ۱۴۰۵ ارائه میشود، قادر به درج اطلاعات مربوط به خریدهای خارج از سامانه نخواهند بود. لذا ضروری است از ابتدای دیماه، تمامی صورتحسابهای خود را بهصورت الکترونیکی صادر و دریافت کنند تا اعتبار مالیاتی آن در اظهارنامه لحاظ شود.
فعلهگری یادآور شد: بر اساس قانون، صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیان رایگان است و در صورت استفاده از خدمات شرکتهای معتمد، هزینه آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میشود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر ۱۱.۵ درصد از اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مستند به صورتحساب کاغذی بوده و حدود ۸۹ درصد از اعتبار مالیاتی مودیان در اظهارنامههای دوره بهار ۱۴۰۴ مبتنی بر صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان است. ارزیابیها نشان میدهد با توجه به این روند، عدم تمدید مهلت استفاده از صورتحساب کاغذی چالش جدی برای مودیان ایجاد نخواهد کرد.
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