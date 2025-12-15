به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، خریداران و فعالان اقتصادی تنها در صورت دریافت صورتحساب الکترونیکی می‌توانند از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای خود استفاده کنند.

وی با اشاره به حذف کامل فاکتورهای کاغذی افزود: در صورت عدم دریافت صورتحساب الکترونیکی، اعتبار مالیاتی خریدها قابل محاسبه نخواهد بود و این موضوع می‌تواند موجب زیان فعالان اقتصادی شود.

وی با تأکید بر اینکه مالیات دریافتی در قالب این طرح، مالیات جدیدی نیست، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده پیش از این نیز از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شد، اما تفاوت اصلی در نحوه پرداخت است؛ به‌گونه‌ای که به جای تسویه سه‌ماهه، این مالیات به صورت روزانه به حساب دولت واریز می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به مراحل اجرای این طرح اظهار کرد: اجرای سامانه مؤدیان فرآیندی تدریجی بوده و دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۴۰۲ در مرحله نخست و پلتفرم‌های نمایش خانگی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ در مرحله دوم مشمول آن شده‌اند.

خریداران در زمان خرید صورتحساب الکترونیکی را مطالبه کنند

فعله‌گری اجرای کامل این سامانه را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی دانست و افزود: علاوه بر الزام فروشندگان به صدور فاکتور الکترونیکی، خریداران نیز موظف‌اند در زمان خرید، دریافت صورتحساب الکترونیکی را مطالبه کنند.

وی همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تسهیل اجرای قانون خبر داد و گفت: مؤدیان می‌توانند در صورت نیاز از خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: فهرست این شرکت‌ها به صورت رسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده و بهره‌گیری از خدمات آن‌ها، فرآیند اتصال به سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی را ساده‌تر می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان از تمامی فعالان اقتصادی استان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرآیند عضویت و استفاده از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اقدام کنند تا از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ با مشکلات مالیاتی مواجه نشوند.