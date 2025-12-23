فعالیت ۲۰۰ بازیکن در لیگ هاکی روی یخ/ جدال جذاب ۸ تیم برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران با حضور چهار تیم در بخش مردان و چهار تیم در بخش بانوان از چهاردهم آبان‌ماه آغاز شده و تا شانزدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

در این رقابت‌ها هر تیم ۱۵ مسابقه برگزار می‌کند و تیم‌ها در پنج دیدار مقابل یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد. این شیوه برگزاری باعث افزایش تعداد بازی‌ها و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور بازیکنان در شرایط کاملاً رقابتی شده است.

در بخش بانوان تیم‌های امدادگر، آیس‌استارز، هاکی پاندا و پنگوئن‌ها حضور دارند و در بخش مردان نیز تیم‌های امدادگر، نیروی زمینی ارتش، آیسسا و فلفل‌های روسی در این دوره از رقابت‌ها به میدان می‌روند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان به طور میانگین بیش از ۲۰۰ بازیکن در مجموع دو بخش بانوان و مردان در ششمین دوره لیگ هاکی روی یخ کشور حضور دارند که نشان‌دهنده رشد کمی این رشته در سال‌های اخیر است.

همچنین در این دوره از مسابقات بازیکنانی از استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین، قم، فارس، البرز و چند استان دیگر حضور دارند که این موضوع بیانگر گسترش جغرافیایی هاکی روی یخ در کشور و افزایش مشارکت استان‌ها در این لیگ است.

داوود حسین‌نژاد رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ششمین دوره لیگ هاکی روی یخ کشور اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ لیگ هاکی روی یخ پخش مستقیم مسابقات را خواهیم داشت. این دیدارها به صورت زنده از سایت انجمن هاکی روی یخ و همچنین سایت فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی پخش می‌شود.

وی ادامه داد: برای گزارش این مسابقات نیز تلاش کردیم از بازیکنان مستعد و آشنا به رشته هاکی روی یخ به عنوان گزارشگر استفاده کنیم تا در کنار توسعه فنی در حوزه رسانه‌ای نیز گزارشگران متخصص این رشته را پرورش دهیم.

رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ درباره شیوه برگزاری لیگ در این فصل عنوان کرد: مسابقات امسال برای نخستین بار به صورت «سطح‌بندی شده» برگزار می‌شود. در این روش بازیکنان در چهار سطح مختلف سیدبندی می‌شوند و هر تیم مجاز است تعداد محدودی بازیکن از هر سطح را انتخاب کند. این اقدام کمک می‌کند تا سطح تیم‌ها به یکدیگر نزدیک باشند و شاهد لیگ رقابتی‌تر و بدون تیم‌های کاملاً قوی یا ضعیف باشیم.

وی افزود: در لیگ مردان همانند دو فصل گذشته تیم فلفل‌های روسی نیز حضور دارد. ترکیب این تیم از بازیکنان روس مقیم ایران به همراه چند بازیکن کمکی سطح یک تشکیل شده است که به بالا رفتن کیفیت فنی مسابقات کمک می‌کند.

حسین‌نژاد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی لیگ گفت: امسال نیز همانند دوره‌های گذشته مراسم آغاز نمادین بازی‌ها برگزار می‌شود و برای این مراسم از چهره‌های مطرح هنری و افراد نامدار دعوت خواهیم کرد تا آغازگر مسابقات باشند. همچنین تلاش کردیم مناسبت‌های ملی و مذهبی را در طول لیگ گرامی بداریم.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در روز مادر از دو مادر و همسر شهید تجلیل شد و همچنین از بازیکنان بانویی که نام فاطمه و زهرا داشتند تقدیر به عمل آمد. این برنامه‌ها با همکاری کمیته فرهنگی انجمن هاکی روی یخ در مناسبت‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ درباره اعزام‌های برون‌مرزی مرتبط با این لیگ گفت: در جریان برگزاری این فصل لیگ دو اعزام بین‌المللی نیز در پیش داریم. تیم دختران زیر ۱۸ سال ایران در مسابقات جهانی تایلند شرکت خواهد کرد و بازیکنان جوانی که در لیگ حضور دارند ضمن شرکت در اردوهای تیم ملی از طریق بازی‌های لیگ به آمادگی کامل می‌رسند.

وی افزود: همچنین تیم پسران زیر ۲۰ سال ایران قرار است در بهمن‌ماه به مسابقات جهانی قرقیزستان اعزام شود که این رقابت‌ها فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی نسل آینده هاکی روی یخ کشور خواهد بود.