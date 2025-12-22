محور جدید کیانمهر-ماهدشت زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش باقرجوان عصر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه محور کیانمهر – ماهدشت که با حضور استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب به عنوان یکی از محورهای پرتلفات و حادثه‌خیز استان شناسایی شده بود. اجرای این پروژه به طول دو کیلومتر، گام مؤثری در راستای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات در این مسیر بوده است.

وی افزود: با احداث این مسیر جدید، شاهد افزایش قابل توجه ایمنی کاربران جاده‌ای، روان‌سازی تردد و کاهش مخاطرات احتمالی برای رانندگان و ساکنان منطقه خواهیم بود.

باقرجوان با اشاره به اقدامات فنی صورت گرفته، تصریح کرد: در اجرای این پروژه، علاوه بر تعریض مسیر، دو دستگاه آبرو احداث شده است. همچنین کل مسیر با استفاده از نیوجرسی، نصب تابلوهای هشداردهنده و اجرای خط‌کشی استاندارد، به طور کامل ایمن‌سازی شده است.

مدیرکل راهداری استان البرز در پایان بر اولویت‌بندی اصلاح نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت: اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و بهسازی محورها، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبارات لازم، پروژه‌های مشابه در سایر محورهای پرخطر استان نیز در دستور کار قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ این پروژه با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود شرایط تردد، اکنون در اختیار عموم شهروندان و کاربران جاده‌ای قرار گرفته است.